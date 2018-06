Monitorea PC Actividad del Volcán Tacaná

Tapachula, Chiapas; 05 de junio.- La Secretaría de Protección Civil Municipal mantiene un monitoreo permanente de la actividad del volcán “Tacaná”, ubicado en la franja limítrofe entre Chiapas y Guatemala, sostuvo el titular de esa dependencia, José Francisco Pérez Morales.

La vigilancia del “Coloso del Sur” se intensificó luego de que el domingo por la tarde hizo erupción el Volcán de Fuego y con sus réplicas ha dejado varias comunidades enterradas, decenas de muertos y casi dos millones de afectados.

El monitoreo se está realizando e manera conjunta con diversas instituciones educativas, como la UNICACH y la UNAM, aunque precisó que esas tareas no significan que pueda entrar hasta este momento en una fase de erupción.

“Tenemos instituciones estatales y nacionales que tienen monitoreado a este volcán, afortunadamente las lecturas indican que continúa en una etapa de actividad moderada”, explicó el funcionario.

Exhortó a la población a que eviten difundir rumores que solamente generan incertidumbre y, por lo contrario, estar informados de los boletines oficiales que emite el Sistema Estatal de Protección Civil a través de los diferentes medios de comunicación.

“Estamos al pendiente de la información que emite la CONRED en Guatemala, además quiero añadir que tenemos el monitoreo de las corrientes de aire que se generan en aquella región y hasta el momento no hay riesgo de que las cenizas puedan llegar al Soconusco”, precisó.

Así también, que ya fueron instalados dos Centros de Acopio en donde la población que así lo desee puede llevar víveres para las familias que resultaron afectadas por el incidente de Guatemala.

“La ayuda y solidaridad para nuestros hermanos guatemaltecos es importante, por eso estamos recibiendo alimentos no perecederos, ropa, medicamentos y calzado en las instalaciones de Protección Civil Municipal y en el Sistema DIF Tapachula, misma que será canalizada para que llegue a quienes resultaron afectados”, finalizó. Comunicado de Prensa