Aun no Abren Fronteras a la Ayuda Humanitaria del Exterior

Tapachula, Chiapas, 6 de junio.- El cónsul de Guatemala en esta ciudad, Héctor Ramiro Sipac Cuin, reconoció la disposición y hermandad del pueblo mexicano que se ha volcado a ofrecer ayuda humanitaria para las familias que han sido afectadas por la erupción del volcán de Fuego.

Reconoció que aún no se han abierto las fronteras a la ayuda del extranjero, hay que seguir todo un protocolo, “toda la ayuda en este momento de contingencia es bienvenida, Estados Unidos está apoyando con llevar a los niños que resultaron con quemaduras y un grupo de médicos mexicanos llegó d emanera voluntaria a brindar ayuda”.

“Hoy amaneció muy despejado en Guatemala, no ha habido actividad volcánica, apenas ayer en junta de gabinete ya se decidió cómo se iba a trabajar el apoyo de la ayuda internacional, se están haciendo evaluaciones por parte de nuestro gobierno, por supuesto que cualquier ayuda es bienvenida, el gobierno mexicano ha informado que va enviar médicos a la ciudad de Guatemala para apoyar”, añadió el diplomático.

Desafortunadamentehay protocolos para este tipo de situaciones, toda vez que todo lo que ingrese al país tiene que pagar impuestos, situación por la que se trabajacon el Congreso para que se exonere ese pago y se puedan recibir la ayuda humanitaria y las personas que quieren apoyar puedan ingresar con todas las facilidades.

“Por ahí se decía que no habíamos querido el centro de acopio, por el contrario, gracias a la disposición de la Canaco, a los Rotarios, al DIF, asociaciones civiles, hoy por la mañana nos enviaron un informe de la Cruz Roja de Guatemala para abrir una cuenta donde pueden depositar, pido a las personas estén atentas”, precisó.

Sipac Cuin destacó que ha habido mucha comunicación con los ciudadanos de Tapachula que han querido abrir centros de acopio por su cuenta, preguntan a dónde llevar los artículos al Consulado, “no tenemos autorizado, pero les agradecemos su disposición por ayudar, la cual será canalizada una vez que se nos de la autorización”.

Rechazó versiones que muchos guatemaltecos ante la tragedia se están viniendo a Tapachula, solo sigue la migración normal. EL ORBE / Rodolfo Hernández González