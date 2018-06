Investigadores Descartan Erupciones en Volcanes de Chiapas: Unicach

*Tacaná y Chichonal activos pero sin riesgo.

Tapachula, Chiapas; 7 de Junio.- Con la erupción del Volcán de Fuego que se ubica en Guatemala, no hay ninguna relación con los volcanes activos de Chiapas, aseguró la directora del Instituto de Investigación en Gestión de Riesgo de la Unicach, Silvia Ramos Hernández.

Entrevistada en las instalaciones del Planetario del Cobach, en esta ciudad, precisó que el Tacaná y el Chichonal son monitoreados de manera permanente y no existen indicios que vayan hacer erupción tras el evento ocurrido en Guatemala.

Los medios de comunicación son un aliado importante porque cuando hay este tipo de fenómenos, como ocurrió el año pasado con el terremoto, muchas veces la información que se vierte en las redes sociales y por la rapidez con la que llega a la población, es falsa o está incompleta, situación que causa alarma, dijo.

La investigadora explicó que importante cantidad de personas habita en los edificios volcánicos, tan sólo en la región del Soconusco se desarrolla actividad agrícola, y no es para menos la preocupación que hay entre la población al ver lo que está sucediendo en Guatemala.

En 1982 el volcán Chichonal hizo erupción, recordó, desafortunadamente en aquel tiempo no había una instancia de investigación en México, y en Chiapas menos, solamente había un especialista en todo el país.

Ramos Hernández manifestó que en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas funciona el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos, desde donde se realiza el monitoreo de los edificios volcánicos de la entidad.

La Unicach está formando el recurso humano a través de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra, donde se vincula permanentemente el trabajo de investigación con el trabajo comunitario, por lo que se hacen desplazamientos con alumnos para tener la capacidad de incursionar en las comunidades, particularmente las que están cerca de los volcanes y son las primeras afectadas en caso de surgir una activación. EL ORBE / Rodolfo Hernández González