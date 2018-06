Autoridades Investigan Denuncias de Supuestos Cobros por Derecho de Piso

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- Se investigan denuncias de supuestos cobros por derecho de piso por parte de la delincuencia, hechas por comerciantes del primer cuadro de la ciudad, afirmó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Julio Enrique Balbuena Ruiz.

De nada servirá que se cuente con bastante equipo y con suficientes elementos si los agraviados no interponen las denuncias correspondientes, por lo que exhortó a la población a sumarse para no permitir que la delincuencia haga lo que le viene en gana.

Informó que se han hecho operativos y han sido detenidas varias personas, y en breve se dará una información a los medios de comunicación sobre este tema, “los operativos los coordina la Fiscalía de Justicia del Estado con el respaldo de las dependencias policiacas de los tres órdenes de gobierno”.

El jefe policiaco indicó que esta problemática (del derecho de piso) no es general, es una situación muy específica que ya se confrontó, ya se le dio solución y por el momento todo está muy bien en la zona centro y en las colonias, aseguró.

Balbuena Ruiz convocó a la población a realizar las denuncias correspondientes, porque “nosotros capturamos al delincuente y no hay quien denuncie, entonces no se podrá avanzar en el combate a la delincuencia, se necesita que los delincuentes estén en la cárcel”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González