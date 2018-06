PROFECO Sancionará Comercios que Tengan Básculas Alteradas

* Se Busca Garantizar que Consumidores Reciban Kilos Completos.

Tapachula, Chiapas; 8 de Junio.- El plazo otorgado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a los comercios para calibrar sus basculas o unidades de medición se venció desde el pasado 31 de Mayo, y hasta el momento son muy pocos los establecimientos que han cumplido con esta disposición que busca garantizar vender kilos completos.

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Tapachula, Emilio Pinzón González, dio a conocer que por ley los negocios o establecimientos deben portar, en sus unidades de medida, un holograma que otorga esta dependencia, lo cual da certeza a los clientes de que en realidad reciben lo que pagan, ya que estos equipos o instrumentos han pasado la calibración o revisión pertinente.

Los dueños de comercios en los 22 municipios donde abarca su jurisdicción se mantienen reacios a calibrar sus unidades de medida, dijo, y con ello garantizar la entrega de kilos exactos a los consumidores, por lo que una vez vencido el plazo son sujetos a sanciones administrativas y económicas.

La calibración se debe realizar cada año, por ello se exhorta a que cumplan con este requisito, ya que todo aquel que tenga básculas no calibradas será apercibido, y si incurren, pueden ser acreedores a sanciones económicas que van desde los 300 a los 2 millones Pesos, las cuales dependen del giro y de la gravedad de la falta, señaló.

“Pedimos que se acerquen y cumplan con este requisito, pues una vez que vamos en los operativos de verificación se hacen acreedores a una multa, pero quiero decir que Profeco no persigue ni está en contra de los empresarios, sólo velamos que se respeten los derechos de los consumidores” abundó.

El costo de la calibración de las básculas de hasta 10 kilos es de 270 Pesos y aquellas superiores a los 101 kilogramos el costo es de 414 Pesos, detalló, cuyo pago se debe hacer en una institución bancaria para evitar cualquier anomalía.

Finalmente, invitó a los comerciantes que aún no han realizado su trámite de calibración para que pasen a la Subdelegación Tapachula, en la 8ª Avenida Sur número 38, colonia Centro, teléfono 62-67501, para hacer el pago correspondiente de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Agencia Intermedios