“Coyote” Estafa a Confiada Migrante

* Le Cobró 450 Dólares por Tramitar Visa.

Tapachula, Chiapas; 9 de Junio.- Migrante hondureña denunció haber sido estafada por una tramitadora a las afueras de la oficina local del Instituto Nacional de Migración (INM).

Jenifer Carolina Figueroa Hernández informó que ante la crisis humanitaria que se vive en su país a causa de ola de inseguridad, decidió venir junto con su familia a tierra mexicana.

“Queremos hacer bien las cosas, de manera legal, para poder encontrar un empleo, situación por la que me acerqué a las oficinas de Migración para solicitar una visa humanitaria, pero al solicitarme los datos, se me acercó una persona y me dejé embaucar, ya que me cobró 450 dólares, me ofreció entregar en 16 días hábiles la visa, pero ya pasaron muchos días y no hubo solución”, agregó.

Figueroa Hernández manifestó que otros seis de sus connacionales fueron víctimas de la estafa, situación por la que hizo un llamado a las autoridades judiciales para que investiguen este caso, que está fuera del alcance de migración. EL ORBE / Rodolfo Hernández González