LAS PROPUESTAS DE ZAMORA MORLET:

Tapachula.- El candidato a la presidencia de Tapachula, Enrique Zamora Morlet por el Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza (PANAL) y Chiapas Unido, causó el júbilo de los empresarios al hacer un llamado a una gran alianza conformada por las cámaras, colegios, sectores productivos y representantes de la sociedad, con el gobierno municipal que encabezará, para gobernar juntos y aplicar respuestas consensadas.

Mientras que un candidato llamó “gente tercermundista” a los que abarrotaron las calles en la tarde de este martes, Zamora Morlet dejó en claro que su partido y su playera se llaman Tapachula, y que su administración será de puertas abiertas, en la que la prioridad será escuchar a la población y brindarles soluciones, sin mentirles.

Así también, que gobernará teniendo como aliados a los especialistas, a los grupos colegiados, los profesionales, los jóvenes, las amas de casa, los obreros y todos aquellos que tengan la voluntad de servir y solucionar los problemas del municipio.

Sus cinco intervenciones fueron apegadas a la realidad de Tapachula. Las conoce muy bien porque aquí nació, creció, vive y ha formado su patrimonio y familia.

Abordó los temas prioritarios de la zona urbana y la rural. Reconoció que los problemas, como los de infraestructura, afectan a todos por igual, aunque dijo que desde ahora el crecimiento de Tapachula será ordenado, y habrá cero tolerancia a la corrupción, la impunidad y a la delincuencia.

Habló de la gente del campo de la zona rural alta, de la necesidad de ver por los caminos saca-cosechas, de impulsar la Ruta Turística, de apoyar a los cafeticultores, sí como más servicios de salud, medicamentos y programas de atención social en apoyo a miles de familias.

Aseguró el fortalecimiento de la imagen turística de la Perla del Soconusco y de Puerto Chiapas, “y vamos a ofertar productos y servicios a los mercados potenciales de Centro y Sudamérica para atraer una gran derrama económica y divisas extranjeras”.

El candidato conoce ampliamente el tema por haber sido el impulsor de la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) que en los dos últimos años ha permitido el registro de 4.5 millones de guatemaltecos que han llegado a Tapachula, quienes dejan una derrama diaria de alrededor de 5 millones de pesos.

Por ello señaló que el municipio cuenta con unos 35 puntos turísticos que serán ofertados en su gobierno, que se conjugarán con las sinergias de jóvenes profesionistas a favor de la reactivación económica potencial de la región.

Conjugó el embellecimiento del centro histórico, con la rehabilitación de los servicios, el rescate de los servicios públicos, la contratación de al menos el doble del número de policías, entre otros.

Por ejemplo, anunció que se van a rehabilitar poco más de 60 parques que reconoció son amenazados por la delincuencia y atentan en contra de la juventud.

“Eso me motiva al mejoramiento de los espacios públicos y las áreas de esparcimiento. Buscamos generar jornadas educativas, cívicas y deportivas, además tenemos la visión de aterrizar programas municipales contra las adicciones”, afirmó.

En ese espacio aprovechó para hacer el compromiso de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

“Debemos ser transparentes y entregar cuentas claras. Queremos que la gente sepa que estamos haciendo, como lo estamos haciendo y cuanto estamos gastando”, detalló ante los representantes de los sectores empresariales.

Aseguró que el Ayuntamiento que va a presidir, estará al servicio de los ciudadanos y con el estricto compromiso de evitar trámites engorrosos e impedir burocratismos.

Para ello propuso las audiencias públicas en las comunidades y llevar el gobierno a las colonias del sector urbano, a las populares y a las zonas rurales, “porque queremos saber sus necesidades y atenderlos oportunamente con un sano ejercicio público de forma plural e incluyente”.

Hizo el compromiso, además, de la cero tolerancia a la corrupción y “a los moches”, y garantizó que en materia de infraestructura, se impulsará la obra pública de manera transparente y velar que sea ejercida por empresas tapachultecas, para que los recursos o la derrama económica quede en la región.

Al afirmar habrá un reordenamiento integral de Tapachula, incluyendo al comercio informal, Zamora Morlet subrayó que su gobierno no será represor de ningún sector de la sociedad y, por lo contrario, los grupos vulnerables, los jóvenes, las madres solteras, las personas de la tercera edad y con capacidades diferentes, serán su gran prioridad.

“Es indispensable la comprobación del uso y del destino de los recursos que entren a las arcas, porque es parte de una administración con responsabilidad. Vamos a trabajar organizadamente para recobrar la confianza de todos los tapachultecos”, abundó.

Luego recibió aplausos del sector empresarial cuando anunció la creación de la Secretaría Municipal de la Zona Económica Especial (ZEE), para que sea la plataforma en la que se contraten los servicios de jóvenes para ese proyecto de Puerto Chiapas.,

Aseguró además que se creará la Secretaría Municipal de Pesca, para la reactivación de las actividades desde Puerto Madero.

Enumeró acciones en materia de seguridad, deporte, cultura, turismo, desarrollo económico, agricultura, ganadería, educación, salud, entre otros.

Al concluir el evento, las calles se convirtieron en una fiesta. Miles de personas aglutinaron las arterias aledañas al lugar en donde se desarrollo ese encuentro democrático.

Rodearon a Zamora Morlet y lo cargaron en hombros como el triunfador que fue. Junto con el candidato a diputado local por el PRI-PVEM y Panal, César Ramírez, encabezaron una marcha por las principales calles de la ciudad y concluyó en el centro.

Lo ocurrido en la tarde de este martes en Tapachula, no solo fue uno de los ejercicios democráticos más importantes en los últimos años, sino también un día de fiesta en la que población salió a festejar libremente, sin enfrentamientos, sin miedos y seguros de quién ganará las contiendas. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello