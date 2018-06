Cruz Roja No Cuenta con Banco de Sangre Para Atender Heridos

Tapachula, Chiapas, 13 de junio.- En este municipio apenas el 3 por ciento de las personas acude a donar sangre de manera voluntaria, “situación por la que tenemos una escasez muy grande, cuando hay una emergencia no tenemos en los bancos unidades suficientes para poder llevar esa sangre a las personas que lo necesitan por la falta de donadores”, afirmó Raquel Gutiérrez Renaud, médico valorador del Banco de Sangre de la Cruz Roja Tapachula.

La gente acude aCruz Roja con la finalidad de comprar sangre, “la sangre y sus componentes no se venden, situación por la que se les exhorta a que traigan sus donadores”.

Una persona lesionada en un accidente automovilístico puede necesitar entre cinco a seis unidades de sangre, sin embargo, es muy difícil conseguir esa cantidad de donadores de un momento a otro, por la que hay que acudir a los bancos de sangre, públicos y privados e indicó que el mayor problema es que las personas llegan donar cuando son cirugías programadas o cuando tienen alguna necesidad, pero para para las urgencias no hay en existencia.

La médico manifestó que ser donador altruista tiene muchos beneficios, entre ellos salvar entre tres a cuatro vidas, y de manera personal sirve para saber el estado de salud, toda vez que se checan los niveles de hemoglobina, colesterol, triglicéridos o cualquier otra enfermedad.

La extracción sanguínea es de alrededor de 400 a 500 mililitros, posteriormente se separa en tres componentes que pueden ser los concentrados eritrocitarioso el paquete globular como se le conoce, el plasma que puede tener una duración de hasta un año en almacén y las plaquetas que tienen una caducidad de cinco, las cuales se tienen a demanda, “si tenemos donadores podemos ir sacando plaquetas de forma continua, pero como hay escasez de donadores no tenemos plaqueta o unidades suficientes para toda la población”, precisó.

Gutiérrez Renaud manifestó que pueden donar todas las personas de 18 a 65 años de edad, hombres y mujeres, que no hayan tenido ninguna cirugía, ningún tatuaje o perforación en un año, que no hayan estado enfermos más o menos en un mes, mujeres que no se encuentren embarazadas o dando pecho o que tengan más de tres embarazos y todas las personas que estén clínicamente sanas y no haber bebido y no haber consumido ninguna droga recientemente.

Donar sangre es bueno, solamente que existen muchos miedos, que si se sube de peso, que si duele el piquete, que si se va a enfermar, pero entre más se done mejor se estará de salud. Al año un hombre puede donar entre tres a cuatro veces y una mujer de dos a tres veces al año.

Del ciento por ciento de las unidades que salen del banco de sangre, solo el 10 por ciento llega a recuperarse, situación por la que cuando requieren atender una emergencia no hay en existencia, el año pasado apenas acudieron mil trescientos donadores, de los cuales solo 35 fueron de manera altruista, solo un 3 por ciento fomenta la cultura de la donación en este municipio. EL ORBE / Rodolfo Hernández González