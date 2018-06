Afectaciones en Rendimiento Escolar por Paro de Labores: Psicóloga

Tapachula, Chiapas; 15 de Junio.- Alumnos sufren severas afectaciones en el rendimiento escolar como consecuencia del paro laboral que mantiene el magisterio, precisó la psicóloga Socorro Arjona Gordillo, del Centro de Atención Psicopedagógico Ticalli.

Esta problemática se ha originado porque los docentes adelantaron la currícula previendo que habría un paro, los contenidos en los libros están manejados con un tiempo mediante bloques y llevar a los niños aceleradamente les ocasionó confusiones, quizá para los que no tienen problemas de aprendizaje no hubo ninguna dificultad, sin embargo, los niños que tienen alguna necesidad educativa especial definitivamente sí les afecto este adelanto, explicó.

Es decir, aseguró la psicóloga, los alumnos que presentan alguna necesidad educativa van más lentos y el docente tiene que detenerse un poco más para que aprendan de una forma más completa, pero, si el docente va más rápido con la intención de abarcar más contenidos, definitivamente a esos niños sí les va a afectar, “considero que es lamentable que esté sucediendo esto porque altera un poco el ritmo de aprendizaje de los niños.

“Me imagino que la carga de tarea ha de haber sido mucho mayor para estos niños y si no tienen supervisión y acompañamiento de los padres o de algún asesor, con mucha más razón se vieron afectados, hay casos de niños que tienen la posibilidad de acudir a alguna escuelita de regularización por las tardes, se ven beneficiados, pero los que no tienen esa posibilidad, es lamentable que no puedan estar actualizados”, añadió.

Hay casos de maestros profesionales que entienden la situación de cada niño y ojalá que en este caso del paro laboral, cuando inicien el próximo ciclo escolar haya la sensibilidad de los docentes para darles la atención para fortalecerlos en los contenidos que no se vieron o en aquellos que fueron de manera rápida, sostuvo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González