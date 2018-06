Bajan Ventas de Comerciantes por Conclusión del Ciclo Escolar

* Informa la ACEPITAP.

Tapachula, Chiapas; 16 de Junio.- Los comerciantes que se habían preparado con motivo del fin de cursos escolares están afectados como resultado del paro magisterial, informó el presidente de ACEPITAP, José Elmer Aquiáhuatl Herrera.

No se sabe qué es lo que va a suceder porque el magisterio se encuentra en paro de labores, sin embargo se sabe que hay personas dispuestas a hacer las ceremonias de clausura a pesar de la suspensión de labores, explicó.

En comparación con el año pasado, para el actual las pérdidas son menos, toda vez que ya se tenía conocimiento que habría paro magisterial y no se surtieron con suficiente mercancía, dijo.

El año pasado dejaron de vender de manera representativa cantidades considerables de entre 200 y 300%, dependiendo del giro; ahora ya no hicieron mucha inversión, están trabajando sobre pedido.

Todo dependerá de cómo respondan los padres de familia porque mucho han comentado que aunque haya paro piensan realizar la ceremonia de graduación de manera normal, algunos han comentado que los maestros les informaron que no se los van a permitir, indicó.

Aquiahuátl Herrera manifestó que como comerciantes también sufrirán pérdidas quienes se dedican a la renta de salones, mobiliario y alimentos, pero confió que al final haya un repunte con los padres de familia que se prepararon con anticipación. EL ORBE / Rodolfo Hernández González