Persiste Explotación Infantil en la Región

* En su Mayoría Menores Centroamericanos.

Tapachula, Chiapas; 17 de Junio.- El comercio informal es el que más contrata a menores de edad, lo que además puede observarse en los casos de chicleros y boleros, señaló Julio César Domínguez Hernández, jefe de la oficina Federal del Trabajo en Tapachula, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Añadió que afortunadamente en el sector empresarial de la región ya no sucede ese tipo de prácticas, a excepción de dos casos que fueron detectados hace tiempo y que llevó a aplicar sanciones.

En algunos casos existe contratación de menores de edad pero es en el sector agrícola, principalmente de aquellos que van de paso, en busca de llegar al norte del país, explicó.

Afortunadamente con las supervisiones que se han realizado del 2008 a la fecha, las empresas ya no contratan a mano de obra infantil, pero los menores que vienen solos de Centroamérica tienen como opción de trabajar en las zonas urbanas, principalmente en el comercio informal.

Domínguez Hernández señaló que esto ha ocasionado que la mayoría los menores se empleen como boleritos, chicleritos y otras actividades informales en las que la autoridad laboral no puede intervenir de manera legal.

“Tenemos una situación muy particular y recordemos que como sociedad también tenemos una obligación y no necesariamente es responsabilidad del gobierno atender este tema, recordemos que tanto el sector privado como la sociedad en general tiene una obligación de evitar que el trabajo infantil se presente”, aseguró.

Hay la mala costumbre de creer que cuando se da una moneda al niño en la calle se le está ayudando, cuando en realidad no se sabe por qué está pidiendo dinero, posiblemente está sufriendo un delito de trata de persona o lo están obligado a salir a pedir, entonces en lugar de apoyar se le está orillando a que continúe en esa problemática. EL ORBE / Rodolfo Hernández González