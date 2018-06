Grave Motociclista que fue Impactado por una Camioneta

Huehuetán, Chiapas; 18 de Junio.- El conductor de una camioneta que se desplazaba de Huixtla a Tapachula, chocó contra un motociclista en el crucero de Huehuetán.

Al filo de las 22:10 horas reportaron que una persona se encontraba tirada sobre la carretera Costera, era el conductor de una motocicleta que, al no respetar la vía de preferencia, hizo corte de circulación a la camioneta por lo que fue embestido por esta.

Se dijo que el conductor de la motocicleta italika de color rojo con negro, sin placas de circulación, intentó cruzar la carretera Costera ya que iba de Huehuetán Estación hacia el Pueblo.

Pero debido a que no tomó su debida precaución fue impactado por una pick up Volkswagen Amarok, doble cabina de color blanco y placas RJ-54-407, del Estado de Nuevo León, conducido por José ‘N’, de 28 años de edad, con domicilio en la ciudad de Tapachula.

El motociclista fue trasladado al Hospital General de Tapachula a bordo de la unidad PC-072. Mesa de Redacción