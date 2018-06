Mi Legislatura Sera Incluyente, Haremos Equipo con la Ciudadanía: César Ramírez

Tapachula.- El candidato para el Distrito XIX local, César Ramírez, dijo que la alianza que representa integrada por el PRI, PVEM, PMCH y CHU, es una alianza ganadora integrada en su mayoría por jóvenes tapachultecos muy entusiastas y trabajadores; asimismo, agradeció las muestras de apoyo que recibió en la colonia Palmeiras, donde mencionó que de llegar al Congreso del Estado con el favor del voto popular, su legislatura será incluyente para que junto con la ciudadanía se den mejores resultados.

“Quiero aEgradecer las muestras de apoyo que he recibido, estoy seguro de que con el favor de su voto llegaremos al Congreso del Estado, donde haremos una legislatura incluyente y participativa para que junto con la ciudadanía logremos realizar un trabajo legislativo para bien de nuestras familias, para bien de Tapachula, como lo he venido diciendo y lo repito, seré un diputado de territorio no de escritorio”, dijo César Ramírez.

Asimismo, el joven candidato dijo que reafirma su compromiso con Tapachula, al buscar gestionar un aumento al presupuesto que se le asigna al municipio, esto sin lugar a duda traerá muchos beneficios a nuestro municipio. Comunicado de Prensa