Sostiene Encuentro con Jóvenes Universitarios

“Ganaremos Para Garantizar Oportunidades Laborales

y Económicas a los Jóvenes”: Enrique Zamora Morlet

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio de 2018.- Desarrollo de programas educativos con respaldo de tecnologías digitales, internet gratuito en parques de Tapachula, mayor infraestructura educativa, becas, gestión de créditos para emprendimiento, generación de empleos y mayor seguridad para proteger la integridad física de la juventud, propuso el Candidato a la Presidencia Municipal por el PRI-PVEM-PANAL y Chiapas Unido, Enrique Zamora Morlet, al sostener un encuentro multitudinario con estudiantes universitarios de Tapachula.

El abanderado priista-verde ecologista, del partido Nueva Alianza y Chiapas Unido, reafirma su compromiso con la juventud para abrirles espacios laborales, que brinden más oportunidades de trascender. Capacitación para crear micros, pequeñas y medianas empresas, créditos accesibles y becas escolares para todos los niveles educativos.

Recordó la creación de la Secretaría Municipal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) en el próximo ayuntamiento municipal, que aparte de detonar el puerto de Chiapas, buscará reactivar la economía, dándole la oportunidad a la talentosa juventud que tenga interés en sumarse al desarrollo de Tapachula.

“Le apostaremos a la reactivación económica de Puerto Madero, con campañas para la atracción turística que permitan generar mayores derramas económicas y divisas extranjeras, aprovechando el potencial del mercado internacional procedente de los cruceros en Puerto Chiapas y Guatemala Centroamérica que visitan territorio mexicano con la Tarjeta de Visitante Regional (TVR)”, refirió.

Agregó Zamora Morlet hacer alianzas estratégicas con la juventud emprendedora de Tapachula para construir una aplicación vía internet que permita promocionar más de 35 puntos turísticos en la localidad, además de promocionar plazas comerciales y negocios dedicados a la prestación de servicios que garantizan con mayor precisión la atracción de turistas y por consecuencia el beneficio de las derramas económicos, garantizando empleos y distribución del capital entre la sociedad.

A las propuestas de la juventud se suma la creación de un mapa bilingüe que permita la interacción entre la población tapachulteca y el turismo extranjero procedente de los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y países asiáticos como Japón y China. Se buscará vender lo que ofrece el turismo y también el detonante económico que promete las Zonas Económicas Especiales. Cabe señalar que Tapachula actualmente tiene conexiones aéreas, ferroviarias, marítimas y terrestres.

Anunció la creación de foros de información enfocada a la Zona Económica Especial, para que los emprendedores universitarios sepan a grandes rasgos todo lo que involucra éste gran proyecto macroeconómico para Tapachula y la Frontera Sur de México.

Zamora Morlet insistió en el urgente incremento de elementos de la policía municipal, porque los 650 que actualmente operan en la ciudad no son suficientes para salvaguardar la integridad física de la población. No son suficientes para promover la estabilidad y paz en colonias, comunidades y sectores urbanos de la ciudad. “Hoy en día tenemos 650 elementos, quitándole 150 de Protección Civil, no contamos con los necesarios para cubrir todos los espacios en Tapachula, la propuesta es elevar la matricula a mil elementos policiacos bien capacitados y bien pagados en el próximo ayuntamiento municipal” destacó.

En materia de salud, Zamora Morlet fortalecerá mecanismos para gestionar más medicamentos para los habitantes de la zona alta y zona baja. Mientras que en materia de servicios públicos, garantizará mayor alumbrado público en las calles, colonias y comunidades rurales, “urge proteger la integridad física de cientos de jóvenes que buscan esparcimiento público y recreación deportiva, y con el fortalecimiento de los servicios públicos combatiremos las penumbras en Tapachula”, puntualizó. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez