Papelerías en Crisis por Adelanto del Fin de Ciclo Escolar

Tapachula, Chiapas; 18 de Junio.- Como resultado del adelanto del fin del ciclo escolar, las papelerías de la región enfrentan una fuerte crisis económica, sobre todo por gastos como renta, pago de salarios, impuestos, energía eléctrica, agua, entre otros, se informó.

Carlos Martínez Bezares, gerente de papelería ‘Marlo’, precisó, “nos afecta mucho en el ramo papelero lo que sucede, sobre todo porque el 50 por ciento de las ventas que tenemos son escolares, pero no nada más el ramo papelero está impactado, también el transporte, los que venden comida porque los papás ya no compran la despensa que está destinada para el refrigerio escolar, sufre afectaciones todo el comercio”.

La temporada de vacaciones escolares estaba cerca, pero la adelantaron un mes antes “y obviamente nos afecta, toda vez que el cliente cautivo o nuestro mejor cliente son los niños, es muy difícil que como persona mayor pierdas el lapicero, pero los niños a diario pierden el lápiz, el sacapuntas, el borrador, además de los materiales que adquieren para realizar sus tareas en casa o en la escuela”.

Martínez Bezares manifestó que como empresa establecida está el pago de personal, la renta, la luz, el agua y al no haber ventas les impacta, sobre todo porque las clases concluyeron antes de tiempo. EL ORBE / Rodolfo Hernández González