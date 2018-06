Entrega Cruz Roja Repelente Contra el Mosco Transmisor del Dengue

Tapachula, Chiapas; 20 de Junio.- Ante la problemática que representan los casos de dengue entre la población, la Delegación Tapachula de la Cruz Roja que preside Jorge Gutiérrez Franco, realizó la entrega de frascos de repelente.

En el marco de esas acciones, la Jurisdicción Sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud también efectuó la entrega de pabellones impregnados con insecticida amigable para el medio ambiente o mujeres embarazadas.

Durante los trabajos desarrollados en el Centro de Salud de la colonia “5 de Febrero”, se explicó que el objetivo es la prevención de enfermedades transmitidas por vector, principalmente dengue.

Los médicos señalaron que esta acción también se efectuó en los diferentes Centros de Salud de la localidad, porque se trata de una estrategia para evitar la transmisión del dengue y prevenir complicaciones en el binomio madre-hijo durante el periodo perinatal, ya que este sector es prioritario por ser considerado como uno de los grupos de mayor riesgo.

Explicaron que los pabellones que están impregnados con insecticida están avalados por la Organización Mundial de la Salud; por lo que exhortaron a las personas a darle un buen uso, lavándolo una vez cada tres meses para que pueda tener una duración aproximada de cuatro años.

En el marco de la entrega de pabellones y repelentes, la dependencia exhorta a la población a no bajar la guardia en las medidas preventivas para el combate del dengue, implementando desde su hogar la estrategia “lava, tapa, tira, voltea”.

Así también, se informó que se reforzaron las acciones de combate al mosco transmisor de Dengue, Zika y Chikungunya realizadas en municipios de la Jurisdicción Sanitaria Número 7, con equipo pesado (termonebulizadoras), el cual no sustituye al equipo habitual, pero sí logra que la fumigación tenga mayor penetración en áreas de difícil acceso.

Se exhortó a la población que de 5:00 a 7:30 de la mañana abran puertas y ventanas al momento de la fumigación para lograr la eliminación de zancudos, toda vez que la sustancia que se utiliza para dichas actividades no es dañina para el ser humano. EL ORBE / Rodolfo Hernández González