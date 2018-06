En el Hogar es Donde se Siguen Dando las Agresiones Sexuales a las Niñas

Tapachula, Chiapas; 21 de Junio.- Es en el hogar donde continúa el alto índice de agresiones y abusos sexuales a niñas y adolescentes, cometidas por padres, padrastros, hermanos y abuelos, informó Elsa Simón Ortega, fundadora y representante legal de la organización Por la Superación de la Mujer, A. C.

Añadió que lo anterior trae como consecuencias que muchas de las víctimas queden embarazadas, e indicó que en niños es mínimo el número de violaciones, pero también se da.

No se puede hablar de un porcentaje de las agresiones sexuales en la región Soconusco porque no se sabe cuántas son las víctimas, únicamente se cuenta con cifras, y al menos en lo que va del año, “hemos atendido más de 40 niñas desde los abusos sexuales, violaciones sexuales, embarazos y bullying, y tres casos de violaciones a niños; además de trabajo coordinado con la Fiscalía de Justicia”, precisó.

A las víctimas les dan acompañamiento con una psicóloga especializada para atender los casos de abusos o de violaciones sexuales, así como de un cuerpo de abogadas para la integración de las carpetas de investigación.

Otra de las problemáticas que se viven es el bullying en las escuelas y en colegios, así como en la zona rural, situación preocupante porque en este último caso es poca información que llega, “entonces nosotros tratamos de ir a las escuelas, a las primarias, secundarias y preparatorias de la zona rural para que los niños y jóvenes conozcan cuáles son los derechos de las mujeres y de los hombres”.

En entrevista, explicó que están trabajando por la igualdad de género, es decir, sepan que el hombre tiene derechos, pero también las mujeres tienen derechos y debe haber respeto en las escuelas.

Lamentó la falta de un programa apegado a la problemática, porque además existe una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dirigida a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que se atienda esta problemática en las escuelas y ahí mismo deben de dar los cursos sobre la prevención de la violencia y el bullying.

Es necesario que la SEP cumpla la recomendación que le fue hecha desde hace dos años, pero además, señaló, debe empezar por los maestros, porque muchas veces el acoso escolar se da desde los maestros hacia los alumnos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González