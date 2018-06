Sin Agua Desde Hace 20 Días Habitantes del Fracc. Guadalupe

* Exigen Intervención de Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 22 de Junio.- Habitantes del fraccionamiento Guadalupe solicitaron la intervención del Comité de Agua Potable y Alcantarillado porque desde hace 20 días no cuentan con el vital líquido.

Durante una protesta realizada en la Calzada Panteón Jardín señalaron que es preocupante la situación por la que atraviesan, toda vez que en su mayoría los habitantes de ese sector cuentan con bebés y personas de la tercera edad.

Una de las denunciantes, Matilde de la Cruz Cordero, señaló que lamentablemente tampoco ha llovido y no han podido juntar agua para lavar su ropa y su aseo personal.

Se ven en la necesidad de comprar viajes de agua pero lacera su economía, toda vez que también les llega de manera puntual el recibo de cobro y quién no lo paga le aplican recargos, señaló.

Es preocupante esta situación porque no se puede vivir sin el vital líquido, aseguró, por lo que pidió la intervención de los directivos del Coapatap. EL ORBE / Rodolfo Hernández González