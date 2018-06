Grave Deserción Escolar en Chiapas

Tapachula, Chiapas; 26 de Junio.- De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la deserción escolar en Chiapas es uno de los grandes rezagos que aún no se han podido superar.

A pesar de los esfuerzos entre los sectores de la sociedad, grupos voluntarios y autoridades de los tres niveles de Gobierno, el Estado sigue teniendo, como uno de sus grandes problemas, el analfabetismo, y tampoco se ha podido evitar que los niños y adolescentes abandonen las escuelas.

De acuerdo al ENOE, tan solo el año pasado en la entidad, el 4,2 por ciento de los jóvenes se encontraban sin instrucción educativa, mientras que el 7,8 por ciento no concluyeron sus estudios de Primaria.

La deserción escolar de los adolescentes en el nivel Medio Superior en Chiapas se convierte en otro tema emergente, ya que de acuerdo con la encuesta, el 30,5 por ciento de los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad contaron con al menos un grado aprobado en ese sector. Sin embargo, sólo el 75,7 por ciento de ellos cumplieron todo el ciclo.

Al revisar los factores que influyen para que los niños y jóvenes dejen las aulas y para que no continúen sus estudios, es la pobreza.

Y es que, según esas investigaciones, cerca del 36 por ciento de la población adolescente tuvo que dejar sus estudios para ponerse a trabajar.

Se cree que también tienen mucho que ver las cuestiones de usos y costumbres, así como las culturales, ya que en diversas regiones impiden que las niñas continuar en las escuelas porque consideran que serán amas de casa y, en el caso de los varones, desde corta edad tienen que proveer de recursos económicos a su familia.

La deserción escolar no es un tema exclusivo de Chiapas, sino un problema de índole nacional, aunque se ve con mayor reflejo en los Estados del sur del país. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello