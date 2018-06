Serviré a Tapachula Desde el Congreso: CR

Tapachula.- Cesar Ramírez acompañado de los candidatos a Presidente Municipal, Enrique Zamora Morlet, regidores Carlos Siles y Fabián Chiu, su fórmula suplente Yamil Antón y el candidato al XII Distrito federal, Rubén Peñaloza, atravesaron con el kilométrico gallo las avenidas más importantes de Tapachula, iniciando a la altura de Plaza Galerías para culminar en el Parque Bicentenario.

Ante la multitud presente, César Ramírez dio las gracias por las muestras de afecto y apoyo que recibió durante el mes que duró el proceso de campaña, fueron miles de familias que escucharon las propuestas del joven candidato como la creación de la comisión de las Zonas Económicas Especiales, Gestión para aumentar el padrón en programas sociales en beneficio a las mujeres, Gestión para la construcción del Camino a la Pita, Gestión para la construcción de la preparatoria número 5.

“Le doy gracias a Dios porque me ha permitido servirle a Tapachula desde diferentes posiciones, y ahora lo haré desde el Congreso del Estado porque este primero de julio saldremos triunfantes, ganaremos…quiero agradecer a mi familia por el apoyo y la paciencia que me han tenido, le agradezco al equipo de amigos que me acompañó hombro con hombro durante este proceso en el que caminamos por todo el municipio, agradezco a la estructura del PVEM por su apoyo, PMCH por su respaldo y entusiasmo, en igual forma a CHU quienes en todo momento me demostraron estar convencidos de mi candidatura, gracias a la estructura de PRI mi partido que siempre ha estado conmigo en este proyecto legislativo”, dijo César Ramírez. Comunicado de Prensa