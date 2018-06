Cierra EZM Campaña Proselitista en Mercados Estación, Soconusco y San José el Edén

* Se Adhieren Estructuras Sociales y Políticas a su Proyecto.

Tapachula, 27 Junio 2018.- El candidato a la Presidencia Municipal de Tapachula, por el PRI, PVEM, PANAL y Chiapas Unido, Enrique Zamora Morlet, cerró satisfactoriamente su campaña proselitista con el respaldo inédito de organizaciones populares y campesinas de izquierda que aglutinan más de 44 colonias y 20 comunidades rurales de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ‘José Dolores López Domínguez’ (CIOAC), asimismo estructuras alternas del Movimiento Regeneración Nacional (morena) con presencia en colonias del sur oriente y poniente de la ciudad.

“Estamos convencidos de su triunfo arrasador, y reconocemos la política de puertas abiertas que ha fomentado incluso en el proceso electoral para sumar voluntades no importando raza, religión ni color de partido político. Somos un bastión muy importante que inclinará la balanza y definirá la votación a su favor”, indicó Ángel Daniel Morales Vázquez, dirigente municipal de la agrupación de izquierdas unidas de Cioac.

Por su parte los simpatizantes del Movimiento Regeneración Nacional (morena), se sumaron abiertamente al proyecto ganador de Zamora Morlet en el marco de su cierre de actos proselitistas por catalogarlo como un candidato abierto a las propuestas, promotor de la unidad, incluyente de todos los grupos sociales y candidato enfocado a los compromisos cuando sea representante del próximo ayuntamiento de Tapachula.

“Coincidimos en las propuestas y la urgente necesidad de impulsar el fortalecimiento de servicios públicos que requerimos en las colonias. Ahí piden tenencia de la tierra para ser beneficiados con agua potable, alcantarillado, drenaje y electrificación” coincidieron.

Acompañado de su esposa Lupita Pacheco de los Santos, su compañera de fórmula Aida Flores Vázquez y los candidatos a regidores Dagoberto de la Cruz Orozco y Patricia Velázquez Nisizhawa, Zamora Morlet, agradeció las muestras de respaldo hacia el proyecto enfocado a la transparencia y la rendición de cuentas; al trabajo en unidad, el cumplimiento de compromisos que son producto del caminar por colonias populares, comunidades rurales, ejidos, cantones y rancherías.

“Me siento muy contento porque la población me abrió las puertas de su casa durante los constantes recorridos. Reitero, la población está con Enrique Zamora Morlet y quiero decirles que estoy al mil a favor de la ciudadanía con propuestas que solucionarán las problemáticas de Tapachula”, resalto.

No quitó el dedo del renglón para instalar la próxima Delegación del DIF Municipal en Puerto Madero, crear la Secretaría de Pesca Municipal para reactivar la actividad marítima y la Secretaría Municipal para la Zona Económica Especial (ZEE), que estará enfocada a reactivar los sectores productivos frente al detonante que representa Puerto Chiapas.

Invitó Zamora Morlet, a las miles de familias de Tapachula, para que salgan a votar el próximo primero de julio, de forma pacífica y en unidad, durante la próxima fiesta cívica y democrática que será para sufragar libremente, “me siento muy fortalecido con el respaldo de los colonos en varios sectores de Tapachula. Han mostrado su confianza porque saben que soy la mejor propuesta para llegar a la Presidencia donde tendremos las puertas abiertas para acercar todos los servicios a las familias tapachultecas”.

Cierra campaña en Mercados Estación, Soconusco y El Edén

El abanderado priista, verde ecologista, turquesa y de Chiapas Unido, también cerró su campaña proselitista con encuentros multitudinarios en colonias populares y locatarios del Mercado la Estación- Soconusco y San José El Edén.

En las colonias, cientos de familias se pronunciaron por su irreversible triunfo en la jornada del próximo domingo por representar la mejor opción y ser un candidato que inspira confianza para llevar los destinos de Tapachula por los rumbos del desarrollo que tanto se necesitan.

Aplaudieron las propuestas enfocadas al mejoramiento de caminos y carreteras que permitan conectarlos con mayor eficacia al sector urbano, “Estamos convencidos que Zamora Morlet, viene a trabajar con voluntad y compromiso de cumplirle a nuestras familias, ya requerimos gente comprometida con la atención de la población y por eso vamos a ganar el próximo primero de julio” señalaron

En los mercados, los comerciantes le refrendaron su respaldo para ganar las próximas elecciones del primero de julio de forma contundente.

Los locatarios, hombres y mujeres, mostraron beneplácito con la propuesta de desarrollo urbano y plusvalía en la antigua estación del ferrocarril con la creación del museo de las migraciones, que traerá mayor derrama y reactivación económica.

En San José El Edén, amas de casa y locatarios, se sumaron a la propuesta de Zamora Morlet, enfocada al fortalecimiento de la seguridad pública, con el incremento de policías bien pagados y capacitados en la próxima administración, aunado al mejoramiento de servicios públicos y un gobierno de puertas abiertas.

Zamora Morlet propuso eficientar la recolección de basura, promover la oferta de productos y mejorar los servicios básicos como el drenaje, alcantarillado y agua potable en ambos sectores urbanos, que representan un polo de desarrollo para miles de familias en el sur poniente de Tapachula. EL ORBE/Jesús Sánchez Martínez