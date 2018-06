En Breve Reabrirán la Casita del Ärbol

*En el Parque Ecológico.

Tapachula, Chiapas; 28 de Junio.- Después del incidente que se tuvo en el Parque Ecológico, la empresa constructora de la casita del árbol y del puente colgante, se hizo responsable de la reparación de los daños, sin embargo se ha solicitado que Protección Civil haga el dictamen correspondiente para tener la certeza que esta atracción aérea pueda ser utilizada, informó el director del Parque Ecológico de Tapachula, Julio Navarro Cárdenas.

Añadió que personal de PC ya hizo las supervisiones correspondientes y sólo se está a la espera que el dictamen sea entregado para poder reabrir la casita del árbol, por el momento está inhábil y está acordonada el área para evitar que las personas se suban.

Pidió a los visitantes la comprensión, pero el objetivo es tener la certeza de que no habrá ningún riesgo para quienes lo utilicen.

El funcionario municipal manifestó que afortunadamente la disminución de visitantes no ha disminuido, sobre todo porque el parque es una zona arbolada donde hay comedores y se da la convivencia familiar, la caminata, hay una pista de patinaje.

Navarro Cárdenas manifestó que 12 árboles de Framboyan tuvieron que ser derribados porque un hongo les había ocasionado severos daños, principalmente en la raíz y representaban un riesgo para los visitantes.

Ya se hacen los trabajos para el rescate de otros, con la participación de investigadores de la UNACH y de ECOSUR, así como del Departamento de Ecología, los trabajos han ido lentos porque en ese parque no se permite la utilización de agroquímicos, los productos deben ser ecológicos. EL ORBE / Rodolfo Hernández González