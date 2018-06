Dan Ultimátum a Conscriptos que no han Recogido su Cartilla Militar

* Hoy Fecha Límite o Tendrán que Tramitar Reposición.

Tapachula, Chiapas; 29 de Junio.- La Secretaría de la Defensa Nacional dio un ultimátum a los conscriptos de la clase 1998, anticipados y remisos, que no han recogido su cartilla del Servicio Militar Nacional, que tienen hasta el sábado 30 de Junio para hacerlo.

El capitán segundo de Fuerza Aérea, meteorólogo Manuel Alejandro Morales Quezada, vocero titular de la 36 Zona Militar, informó que de acuerdo con el reglamento del Servicio Militar Nacional, las cartillas que no sean recogidas deben de ser incineradas a partir del 1 de Julio de este año.

Se hace necesario que los jóvenes que concluyeron su servicio de los municipios de Arriaga, Tonalá, Cacahoatán, Tapachula, Huehuetán, entre otros, acudan a las instalaciones de la 36 Zona Militar para que se les haga entrega de su cartilla, únicamente deben presentar su recibo, y si no pueden presentarse pueden enviar algún familiar con una carta poder simple.

De 3800 cartillas únicamente 270 no han sido recogidas, por lo que reiteró su llamado a los jóvenes conscriptos para que acudan a recogerla y no se incinere ese importante documento que no sólo avala que concluyeron su Servicio Militar Nacional, sino que también les puede servir como identificación.

Los jóvenes a los que les incineren su cartilla tendrán que acudir nuevamente a la Junta de Reclutamiento para solicitar su reposición o un duplicado y hacer un pago en el banco de la Forma 5, concluyó. EL ORBE/Rodolfo Hernández González