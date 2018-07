Emiten Recomendaciones Durante Presente Temporada de Lluvias

* Autoridades de Salud.

Tapachula; 30 de Junio.- Los días lluviosos pueden resultar perjudiciales para la salud de los tapachultecos, ante esta situación, la Secretaría de Salud Municipal dio a conocer una serie de consejos para prevenir enfermedades respiratorias o gastrointestinales.

Las infecciones respiratorias son ocasionadas por los cambios climáticos, cuando tengan que salir al exterior procuren llevar consigo un paraguas o un impermeable, usar zapatos cerrados, evite exponerse a corrientes de aire o a la brisa que se produce debido a la lluvia, si se mojan la ropa es importante cambiarse inmediatamente, destacó la dependencia.

La Secretaría de Salud Municipal dijo que población debe consumir una dieta balanceada con abundantes verduras y frutas. Es importante evitar remedios caseros o la automedicación y acudir al médico antes de un problema grave.

Otras de las enfermedades recurrentes durante esta temporada son las gastrointestinales o diarreicas como la Salmonelosis, por lo que es recomendable tener una buena higiene lavándose las manos de manera constante, para eliminar cualquier microorganismo que pudiera afectar la salud. Es necesario evitar beber agua que no sea embotellada, filtrada o hervida.

Finalmente, Recomendó a los tapachultecos seguir estas medidas, además añadió que es importante: no utilizar aguas estancadas para consumo o aseo, asegurarse que tanto el patio como el techo de su casa estén limpios y no acumulen agua, retirar la hierba que pueda servir de guarida para el mosquito trasmisor del Dengue. Comunicado de Prensa