Inconformidad en Casillas Especiales al Acabarse Boletas

*En Puerto Madero tuvo que intervenir el vocal ejecutivo del INE.

Tapachula, Chiapas; 1 de Julio.- Ciudadanos se mostraron inconformes porque se terminaron las boletas en las casillas especiales ubicadas en el estacionamiento de Burger King y en el Parque Bicentenario, situación que provocó que se desbordaran los ánimos.

Desde la tarde los electores que se quedaron haciendo fila y ya no pudieron emitir su voto en la Casilla Especial instalada al surponiente de la ciudad, por lo que exigieron una explicación.

Las personas fueron informadas que únicamente fueron enviadas 750 boletas para elegir Presidente de la República, pero las cosas se salieron de control cuando observaron que había más boletas en blanco.

Con el argumento de que no fueran utilizadas para cometer el fraude electoral, las personas las empezaron a rayar con los crayones y con la tinta indeleble, para que quedaran nulas y no les dieran ningún uso.

Además, obligaron a los funcionarios de casilla a que en ese momento empezaran a contar las boletas que ya se encontraban dentro de las urnas.

Inconformidad en el Parque Bicentenario.

Situación parecida ocurrió en la Casilla Especial instalada en el parque Bicentenario, donde a falta de boletas las personas en hojas blancas empezaron a anotar el nombre de su candidato y las colocaron dentro de las urnas.

Las personas también exigieron que llevaran más boletas, pero fueron informados que eso no era posible. Los electores se mantuvieron en el lugar, indicando que no estaban dispuestos a permitir que se cometa fraude electoral.

Protesta en Puerto Madero por

Instalación de Casilla en un Domicilio.

En Puerto Madero se suscitó una inconformidad por un grupo de mujeres, presuntamente ligadas al PRI, porque la casilla fue instalada en el patio de una vivienda, por lo que ante la amenaza de quemar toda la papelería, tuvo que intervenir el vocal ejecutivo del INE, Heberto Ochoa Méndez, quien informó a las personas y a los medios de comunicación que no había delito que perseguir, el lugar fue autorizado de común acuerdo de los representantes de casilla.

Una vez aclarada la problemática, continuó desarrollándose el proceso electoral. EL ORBE / Rodolfo Hernández González