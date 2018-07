Bomberos Enviará Víveres a Guatemala

*Para Afectados por el Volcán.

Tapachula, Chiapas; 4 julio.- A un mes de la tragedia que sufrieron familias tras la erupción del Volcán de Fuego en Guatemala, el apoyo de la población internacional aun llega a la zona cero, sobre todo porque existe la solidaridad de la población para con las personas damnificadas.

En este sentido, el Heroico cuerpo de Bomberos de Tapachula en coordinación con empresarios de la ciudad ha logrado recolectar víveres, ropa y alimentos que serán entregados de manera directa a las familias damnificadas del vecino país.

El Presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, Abel Victorio de la Cruz, afirmó que este sábado se enviarán aproximadamente 3 toneladas de víveres a la zona cero, que en coordinación con Bomberos de Tecum Umán, Guatemala serán movilizadas para ser entregadas de manera directa a las familias que fueron afectadas.

Dijo que la ayuda que se enviará consiste en alimentos no perecederos, ropa, agua, productos de higiene personal, los cuales fueron recolectados en el centro de acopio que se instaló en el Sendero Peatonal con el apoyo de empresario así como por el cuerpo de bomberos de Mapastepec.

Detalló que el heroico cuerpo de Bomberos de Tapachula mantiene un compromiso con la población no sólo en atender emergencias sino también tienen un lado humano para solidarizarse con las familias que son afectadas por fenómenos de la naturaleza.

Por otro, el entrevistado mencionó que los recursos que otorga la ciudadanía a través del Coapatap son utilizados con transparencia y están a disposición de quien desee consultarlos de manera personal, sin embargo afirmó que de los más de 70 mil pesos que se recibió en el mes de junio, más del 50 por ciento fue para combustible, por lo que no da un margen para invertir en mejoras de equipamiento que requieren los bomberos. Agencia Intermedios