Coyotes Provocan la Caída de Precio del Rambután

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Durante los meses de Julio y Agosto, el cultivo de rambután alcanza su pico de producción más alto de toda la cosecha, provocando que intermediarios o los también llamados ‘coyotes’, aprovechen para adquirir la fruta con los productores de traspatio y provocar que el precio se abarate.

El Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, Alfredo López García, afirmó que en el inicio de la cosecha en la zona media y alta existe gran oferta de la fruta, sin embargo, la demanda por parte de los compradores es poca, situación que aprovechan los coyotes para malbaratar los precios.

Existen muchos productores de traspatio que no están organizados y por lo tanto no existe un mecanismo para mantener el control de los precios, por lo que en los picos de producción el costo del kilogramo de la fruta exótica para el mercado nacional tiende a caer hasta los 7 u 8 Pesos, dijo.

Señaló que los coyotes van a las huertas a comprar las frutas al precio que ellos quieren para luego ir a la orilla del río Suchiate a vender con los clientes de Guatemala que en cada temporada han sido el mercado potencial de este sector productivo, ya que el 60 por ciento de la producción es enviada al vecino país.

Ante este fenómeno, los compradores que antes venían a las huertas a adquirir la fruta han dejado de hacerlo, situación que repercute en la economía de los productores organizados, quienes al final deben vender al precio que les impongan para no tener mayor afectación con el producto.

Los productores adheridos a la Asociación Agrícola comercializan actualmente el kilogramo en 12 Pesos, el de primera calidad, y el de segunda en 10 Pesos, para el mercado nacional, sin embargo los coyotes sorprenden a los productores de traspatio y les pagan un costo mucho menor.

“Pedimos a los pequeños productores a que se acerquen y se organicen, porque sólo así podremos tener un mejor mecanismo para el control de los precios en cada temporada y evitar que los intermediarios sean los que se lleven la mejores ganancias” sostuvo. Agencia Intermedios