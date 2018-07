Exportan a Francia 16 Toneladas de Cacao Real del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 6 de Julio.- Productores de cacao de la región del Soconusco, concretaron el envío de otras 15 toneladas del grano a París, Francia, luego de que un grupo de empresarios especializados en la elaboración de chocolate artesanal realizaron recorridos por plantaciones y conocieron todo el proceso del cultivo.

Así lo dio a conocer el Presidente del Centro Ecologista ‘San Francisco de Asís’, Jorge Aguilar Reyna, Cacao Legendario, ha logrado penetrar a los más exigentes mercados europeos, por su alta calidad, pero resulta que le ha faltado impulso de las instituciones gubernamentales para rescatarlo. Y es que miles de hectáreas se han perdido, se cambiaron por otros cultivos supuestamente más rentables o la ganadería.

Además, la Visita a la Región del Soconusco de la prestigiada compañía Chocolatería Cluzell, de París Francia, quienes con un equipo de comunicación estarán recorriendo las parcelas de socios, recorrerán también las parcelas de los Asociados que cultivan con el método agroecológico con más de 50 especies de árboles forestales, frutales y de especies; rescatando variedades locales y reproducidas en viveros comunitarios por semilla, no clones; así como de prácticas de fermentación promovidas por Casfa, y un secado natural que sustenta el legendario Cacao Mocaya, de la provincia del Soconusco producido en exclusiva para Casa Cluzell.

En Chiapas la región del Soconusco y el Norte son las más productivas en cuestión de cacao, pero de acuerdo con especialistas, en una década se han perdido unas diez mil hectáreas y ante las oportunidades que representa la apertura de los mercados internacionales su impulso es importante. Según investigadores, fue en la Zona Arqueológica Izapa en donde se tuvo el primer cacao cultivado y los municipios de Tuxtla Chico, Tapachula, Mazatán, Huehuetán y Tuzantán, tienen tierras aptas para la siembra, aunque lamentablemente los programas de atención a ese sector cada día son menos.

Se tiene que reconocer que no sólo las instituciones son responsables de la problemática, sino también los productores, tomando en consideración que, hace algunos años construyeron una planta procesadora -chocolatera- en el municipio de Tuzantán y no tuvieron capacidad de darle atención y seguimiento, propiciando que permanezca abandonada y haya sido desmantelada.

Son buenas noticias de que el cacao del Soconusco gane espacios en los mercados especiales de Europa, aunque mejor sería si los productores tuvieran capacidad para procesar el grano y darle valor agregado, de esta forma lograr mejores ingresos para ellos y sus familias. Así que no todo en Chiapas son las elecciones, la vida productiva tiene que seguir y quienes sean las nuevas autoridades federales y estatales deberán dar atención a este sector productivo, no sólo por el valor comercial sino por el ecológico, al ser el cacao un cultivo que permite tener diferentes frutales y una riqueza natural incalculable que no se debe perder. EL ORBE/Raymundo Grajales