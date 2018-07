Más de 400 Elementos Cuidaran a los Vacacionistas en la Costa de Chiapas

Puerto Chiapas; 7 de Julio.- Alrededor de 400 elementos de los tres niveles de Gobierno realizarán un operativo salvavidas para dar seguridad a los vacacionistas nacionales, internacionales y locales, dio a conocer el Vicealmirante, Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Mario Carbajal Ramírez.

En entrevista, y luego de dar el banderazo de salida del operativo Salvavidas 2018, dio a conocer que se trabaja con los tres niveles de Gobierno para que en este periodo vacacional que inicia el 7 de Julio y culmina el 19 de Agosto, transcurra con saldo blanco.

Comentó que participan 143 elementos entre Almirantes, Capitanes, Oficiales, Clases y Marinería; así como 17 unidades de superficie, aéreas y terrestres de la Institución, efectuando funciones de: Salvavidas, Apoyo Médico y Vigilancia Marítima, Aérea y Terrestre, todos de la Décimo Cuarta Zona Naval.

Asimismo, dijo que se suman los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Federal de Caminos, y todas las policías estatales, quienes coadyuvarán en velar la seguridad de los vacacionistas.

Por otro lado, dio a conocer que se instalarán puestos de socorro y rescate en Puerto Arista, San Benito, Puerto Madero y Playa Linda, donde elementos de sanidad naval y salvavidas, brindarán los primeros auxilios en caso de ser necesario.

Dijo que la operación de atención a la población se realiza en las playas de mayor afluencia turística de esta ciudad y puerto, en coordinación con autoridades de los tres niveles de Gobierno y de Protección Civil, además se cuenta con el apoyo de la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima de Puerto Chiapas.

Las recomendaciones para los turistas es no introducirse al mar después de haber ingerido alimentos o bebidas alcohólicas, o una combinación de ambas, procurar nadar cerca de donde se encuentre un elemento salvavidas, no descuidar a los niños en playa, utilizar bloqueador solar si va a permanecer expuesto al sol por tiempo prolongado, tomar agua constantemente para rehidratarse, respetar las indicaciones de los salvavidas, no nadar en áreas donde haya tráfico marítimo (lanchas o motos acuáticas).

Además de exigir chaleco salvavidas; revisar que sea el adecuado para cada actividad y que se ajuste a tu medida (los chalecos para lancha, banana y paracaídas tienen diferentes características), en caso de viajar en embarcaciones menores (lanchas), observar que no sea sobrecargada, no obstaculizar los accesos a las playas y dejar acceso libre a patrullas y ambulancias, no tirar basura en las playas.

Asimismo, respetar las indicaciones emitidas por la Capitanía de Puerto, respecto al comportamiento del mar en sus niveles de marea señalados con banderas de color verde, la cual indica que las condiciones para bañarse, nadar o bucear son buenas; amarillo, que significa precaución por corrientes marinas y la posibilidad de que el estado del tiempo empeore; y rojo, que indica que los bañistas NO deben ingresar al mar. Mesa de Redacción