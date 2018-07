Exigen a la SCT Reconstrucción de Caminos Hacia la Zona Alta

*Que Prometió y no ha Cumplido.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio.- Habitantes de varias comunidades de la zona alta de este municipio, adheridos al Movimiento de Unidad Popular Independiente (MUPI), se manifestaron en la Unidad Administrativa “Las Palmas”, para pedir a las autoridades el cumplimiento a la petición que han hecho desde hace varios años para la rehabilitación de cuatro caminos en las comunidades Toluquita, Santa Alicia, Carrillo Puerto y Santa Rita.

Horacio Juárez Salazar, dirigente del MUPI, señaló que en su oportunidad les han informado que esas cuatro obras tienen un valor de 16 millones 500 mil Pesos, pero no se ve por ningún lado el recurso que presuntamente ya fue autorizado, situación que provoca molestias entre los habitantes que están inconformes por el aplazamiento que se viene dando desde hace mucho tiempo.

Estas cuatro obras camineras les habían informado que darían inició en el mes de Marzo de este año, sin embargo, a la fecha no han iniciado los trabajos, por lo que este día acudieron a las instalaciones de la Subsecretaría de Gobierno para solicitar, una vez más, les informen qué va a ocurrir con la rehabilitación de estos cuatro caminos que son utilizados para sacar las cosechas y para que las personas puedan transitar libremente hacia la cabecera municipal.

Aseguró que su organización le abona al diálogo y a la concertación antes de la confrontación, aunque reconoció que sus militantes están molestos porque durante la época de lluvias los caminos son intransitables, se vuelve muy difícil el acceso, al grado tal que ni los vehículos pueden transitar.

Ya no pueden sacar sus productos en vehículos, lo tienen que hacer con caballos o al hombro, afirmó, situación que complica aún más la comercialización, además por lo sinuoso e intransitable, muchas veces se les mueren sus enfermos en el camino o las mujeres dan a luz antes de llegar al hospital.

“Nos preocupa como organización la falta de respuestas, lo único que estamos haciendo es pedir algo que nos corresponde por derecho, ya hemos ido a Tuxtla Gutiérrez donde dan fechas, incluso dijeron que ya estaban los contratistas, pero los trabajos siguen sin iniciar”, explicó.

Fechas Para los Trabajos.

Finalmente, se presentaron varios funcionarios, entre ellos Edgar Recinos Garay, residente de obras de la SCT que tiene a cargo la supervisión del camino de Nueva Alicia, manifestó que el 15 de Septiembre 2018 dará inicio esta obra, a cargo de la constructora Triple Construcciones.

Werclaín Sánchez Sánchez, residente de la obra de la SCT, encargado de la supervisión del camino fracción Toluquita, manifestó que la fecha para el inicio de esta obra será el 30 de Agosto de 2018 y estará a cargo la empresa Avanza Construcciones.

El mismo 30 de Agosto dará inicio la obra del camino Carrillo Puerto a fracción Los Ángeles, a cargo de la empresa Grupo Tapachula. EL ORBE / Rodolfo Hernández González