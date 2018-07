Obispo Jaime Calderón Envía Mensaje a la Diócesis de Tapachula

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio.- Monseñor Jaime Calderón Calderón tomará posesión como Obispo de la Diócesis de Tapachula el 14 de Septiembre a las 12:00 horas, en una ceremonia que se desarrollará en la Catedral de San José de esta ciudad.

Durante una videoconferencia señaló que “me alegro profundamente de que el Papa Francisco me haya confiado esta misión de ser el obispo servidor de la Diócesis de Tapachula, los hermanos sacerdotes sepan que con profundo afecto yo amo a mi propia vocación y estaré en la mayor disponibilidad, cuenten conmigo en este servicio de que estaré siempre para ustedes y a través de ustedes siempre en la comunidad, reciban un cálido y fraterno saludo y me encomiendo a su oración, ya tendremos la oportunidad una vez llegando allá con ustedes de irnos conociendo y de ir caminando juntos”.

Finalmente, envió la bendición de Dios tanto para los sacerdotes como para la comunidad católica.

Aún no se sabe quiénes serán las personalidades que acudirán a la toma de posesión de Monseñor, información que será divulgada en los próximos días. EL ORBE / Rodolfo Hernández González