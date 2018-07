Ponen en Marcha Campaña de Sensibilización Contra la Violencia de Género

* En el Sector Transporte

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio.- Como una acción de respuesta ante la Alerta de Género que la Secretaría de Gobernación emitió a 7 municipios de Chiapas en el 2017, entre ellos Tapachula, organizaciones, asociaciones y fundaciones realizan bajo la coordinación de la Secretaría de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres del Gobierno Municipal, una primera etapa de concientización sobre la Violencia de Género con operadores del transporte público.

La responsable de las pláticas y psicóloga del Centro de Integración Juvenil, Ingrid Cueto García, afirmó que la sensibilización que hoy se hace a los operadores del transporte público, es también para que ellos identifiquen y apoyen en la atención a las mujeres en caso de que reciban agresión, hostigamiento o acoso sexual.

Desafortunadamente hay una cultura arraigada del machismo en Chiapas, y por lo tanto muchos creen que pueden agredir a una mujer por el hecho de su género, para lo cual, creyó pertinente que la información de la campaña “Que no te toquen”, llegue a más personas.

Las pláticas y capacitaciones conforman la etapa inicial de la campaña “Que no te toquen”, dirigidas a los conductores del transporte público, con la intención de crear una sensibilización de respeto hacia la mujer, a través de temáticas sobre los casos y consecuencias de la violencia hacia las mujeres, que en muchas ocasiones se convierten en feminicidios, señaló.

Por su parte, la secretaria de Equidad y Empoderamiento de las Mujeres, María Argelia Komukai Matzui, indicó que es fundamental establecer acciones que den testimonio de atención a la recomendación sobre la Alerta de Género, en la cual se realiza con capacitaciones, encuestas, publicidad masiva, y utilizando la tecnología a través de una aplicación para los celulares, donde la mujer puede hacer su denuncia al instante.

Existe una problemática acentuada en esta ciudad, sin embargo, es importante atenderlo de inmediato, puntualizó, por ello es necesario establecer las medidas preventivas pertinentes donde la sociedad sepa que la violencia hacia las mujeres se considera un delito grave que se castiga mediante al código penal de Chiapas.

Cabe hacer mención que en la implementación de la campaña “Que no te toquen”, participan también la Fiscalía del Estado, el C4, la Policía Federal a través de la Gendarmería, y Organizaciones No Gubernamentales. Agencia Intermedios