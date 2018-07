Presentan Nueva Ruta Turística en Suchiate

* “Banana Tour & Manglares”.

Suchiate, Chiapas; 13 de Julio.- Con el objetivo de representar una nueva opción para el turismo nacional y extranjero, presentaron la nueva ruta turística “Banana Tour & Manglares”, ubicado en el ejido Miguel Alemán, de este municipio.

Entrevistado al respecto, el presidente del comisariado ejidal de esa comunidad, José Luis Rivera Moreno, precisó que el visitante podrá encontrar manglares, mojarras, robalo, playa, bananos y toda la estructura y todo el proceso de la producción, corte y empaquetado del banano de esta localidad, que es exportado a Estados Unidos y parte de Europa.

Por su parte, el delegado regional de Turismo, Tomás Eliut Hau Velázquez, hizo un reconocimiento a estas personas al poner en marcha este importante proyecto que sin lugar a dudas, gracias a su unidad y visión, les generará importante desarrollo.

En estas acciones será importante la participación, no sólo de los ejidatarios sino también de las agencias de viajes, sobre todo porque le tienen mucho amor a la naturaleza, a su trabajo, donde lo principal es presentar un atractivo paquete, dijo.

Rivera Moreno manifestó que con este proyecto lo que se busca es ampliar el área turística y darle más proyección a los productos que se cultivan en esta región y mucha gente no conoce, “además, no saben que en este lugar tenemos bellezas naturales tan importantes”, señaló.

Entre los primeros paquetes que tienen vendidos se encuentra el de una delegación de Rusia que primero llegará conocer el ejido Miguel Alemán, punto de partida para que después recorran otros puntos turísticos del Estado, añadió.

Manifestó que trabajan de manera coordinada como ejido para darle proyección a esta empresa turística, para lo cual realizarán las gestiones ante las autoridades, de las que esperan obtener respuestas a sus inquietudes y puedan de esta manera crecer.

Se han caracterizado por ser uno de los ejidos bastantes limpios a nivel nacional y una de las razones es que un día se tomó el acuerdo en la asamblea general de ejidatarios para tener en la comunidad la limpieza, que es bastante importante, y tiene que ver no sólo con la belleza natural, sino también con la salud, y desde entonces la gente empezó a colaborar. EL ORBE / Rodolfo Hernández González