Cafetaleros Empata 0-0 Ante Xelajú MC de Guatemala

* Con un Plantel muy Diferente al del Torneo Anterior.

Tapachula, Chiapas; 14 de Julio.- Cafetaleros de Tapachula, bajo el mando del estratega Irving Rubirosa, no pudo ante Xelajú MC de Guatemala, e igualó a cero goles en duelo amistoso que tuvo como sede el estadio olímpico “Manuel Velasco Coello” con poco más de seis mil espectadores, previo a su participación en el arranque del Apertura 2018, de la Liga de Ascenso MX.

Para este encuentro amistoso, el equipo local mandó al terreno de juego a Luis Ojeda, Diego Guerra, Oliver Ortiz, Rolando González, Santiago Altamira, Fabio Vázquez, Diego de la Torre, Bryan Villalobos, David Sánchez, Christian Bermúdez y Mario Ortiz.

Por el lado del conjunto visitante se contó con Bernardo Enzo Long Baccino, Mafre Noé Icute, Álvaro Aguilar, Audy Osiel Rivera, Milton Gary Leal, Fredy Fernando Ruano, Mario César Castellanos Pinel, Julián Antonio de Jesús, Edgar Alejandro Macal, Miguel Ángel Farfán, Carlos Kamiani, y Ramiro Augusto.

El juego, celebrado la noche de este sábado en el estadio olímpico, resultó de fuerzas equilibradas en el medio campo, lo que no permitió que hubiera abundancia de jugadas peligrosas ante las porterías.

Y a pesar de que Cafetaleros de Tapachula mantuvo la posesión del balón por más tiempo, fueron los chapines quienes tuvieron dos ocasiones propias para anotar, pero no pudieron anidar el esférico en las redes del equipo local.

La primera de Xelajú fue recién iniciado el juego, luego de un pase filtrado que dejó a dos delanteros solos frente al marco, pero no pudieron definir. La otra fue en el segundo período, cuando el portero cafetalero Luis Ojeda se tendió a su izquierda y paró un tiro raso de penal.

Fuera de eso, el equipo tapachulteco estuvo merodeando el área chapina, pero sus llegadas no tuvieron concreción y las oportunidades se perdían una y otra vez.

Las Acciones.

Apenas iniciado el juego, Cafetaleros se fue por la banda izquierda y desde allí un centro le llegó de rebote a Mario Ortiz, quien ante lo sorpresivo de la acción, no pudo conectar.

En el minuto 6, Xelajú pudo irse adelante en el marcador al quedar dos jugadores solos ante el marco, pero no hubo buena definición.

En el minuto 30, Diego de la Torre, en quien descansó todo el movimiento de Cafetaleros, se animó y disparó por el centro desde fuera del área, pero su disparo no hizo ningún daño.

En la segunda mitad, en el minuto 50, Xelajú desquebrajó a la defensiva local, pero de último momento llegó Diego de la Torre y se cruzó para sacar el balón fuera de peligro.

Con Xelajú causando peligro, hubo otra jugada en la que el delantero chapín tuvo que ser derribado dentro del área. El árbitro no dudó para marcar el penal, el cual fue detenido por el portero Luis Ojeda, yéndose allí una oportunidad real para el cuadro quetzalteco.

A partir de allí, llegó la oportunidad de minutos de acción para los elementos de ambos equipos. Cafetaleros insistió con jugadas por el centro con pases filtrados, o con centros por ambas bandas, pero todas esas llegadas no encontraron a un rematador.

Cabe resaltar que algunos de los elementos de Cafetaleros que fueron campeones en el pasado torneo, no pudieron ver acción por lesiones, como son los casos de los defensas Félix Araujo y William Massari, del medio ofensivo Bruno Tiago Costa, y del refuerzo Alfonso Tamay, entre otros.

Cafetaleros cierra de esta forma su pretemporada declarándose listo para el inicio del torneo de Apertura 2018, el cual iniciarán en calidad de visitante en la ciudad de Toluca ante Potros UAEM, en acciones correspondientes a la jornada 1 del Ascenso MX. EL ORBE/Nelson Bautista