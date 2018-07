Seguiremos Insistiendo Para una Tarifa Eléctrica Justa

* Sostiene Resistencia Civil en Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 15 de Julio.- Este domingo alrededor de las 10:30 de la mañana, en las instalaciones de la CTM, se llevó a cabo la reunión mensual de la Asociación de Defensa de los Derechos del Ciudadano Huixtleco y de la Costa AC, presidido por Ramón García Matus, quien le mencionó a los usuarios que con el nuevo Gobierno se seguirá insistiendo en conseguir una tarifa eléctrica justa para el Estado de Chiapas.

Les remarcó también que no se dejen sorprender por parte de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en no firmar ningún documento, ya que la Comisión continúa girando requerimientos a los usuarios por parte de una empresa con la finalidad de que paguen sus adeudos atrasados, “debemos mantenernos firmes en no decaer”, recomendó a los usuarios.

Les pidió también a que ahorren energía eléctrica en sus hogares para que no se disparen los consumos, “debemos estar pendientes ante los cortes que haga la Comisión Federal de Electricidad”, afirmó. EL ORBE/José Ángel López