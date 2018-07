Sin Atención Biblioteca que Presenta Daños a Causa de los Sismos

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio.- A pesar de los diversos documentos que se le han enviado a las autoridades, hasta el momento no ha habido respuesta para la rehabilitación de la biblioteca “Rosario Castellanos”, ubicada en el ejido Unión Miramar, de este municipio, se informó.

Al respecto, Tito Castro Herrera, comisariado ejidal de esa comunidad, explicó que también cuentan con los dictámenes emitidos por Protección Civil y a pesar de ello las autoridades han hecho caso omiso.

El inmueble presenta diversos daños en su estructura, situación que pone en riesgo tanto a los alumnos que llegan a realizar sus investigaciones escolares como al profesor encargado de la biblioteca, explicó.

“Desde hace tiempo dimos a conocer que los niños de los ejidatarios así como de los avecindados de esta localidad corren el riesgo de sufrir las consecuencias en caso de que la biblioteca se desplomara, porque no se ha atendido su rehabilitación”, indicó la autoridad ejidal.

Este lugar es el único espacio con el que cuentan para realizar las investigaciones y tareas escolares, situación que les preocupa en gran medida porque temen que como consecuencia de los constantes movimientos sísmicos se pueda producir un accidente de graves consecuencias, afirmó.

Reiteró su llamado a las autoridades para que den cumplimiento a los compromisos en materia de reconstrucción e indicó que están desamparados porque no les han hecho caso a casi un año de haberse dado los movimientos sísmicos de Septiembre.

Quieren la rehabilitación del inmueble para que los niños estén seguros, señaló, pero viven con el Jesús en la boca cada que acuden a ese lugar, y consideró como de vital importancia que ese espacio educativo esté en óptimas condiciones. EL ORBE / Rodolfo Hernández González