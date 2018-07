Exigen al IEPC Respete el Voto de la Ciudadanía en Mazatán

*Representantes de Partidos Políticos.

Tapachula, Chiapas; 16 de Julio.- El clima postelectoral que se vive en el municipio de Mazatán es preocupante, ya que existe inconformidad generalizada de la población ante las irregularidades con que ha manejado esta situación el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) al no validar el triunfo en la urnas del candidato del partido Chiapas Unido, Gilberto Barrientos Coyotzi.

Ante esta situación, representantes de los partidos políticos MORENA, PT y PRI, hicieron un llamado enérgico a las autoridades electorales para no abonar a un escenario de posible estallido social en Mazatán, por el fraude que realizaron funcionarios del IEPC al dar como ganador de la elección del 1 de Julio a Pedro Cruz, del partido Movimiento Ciudadano, quien quedó en tercer lugar.

En rueda de prensa, la excandidata del PRI a la Presidencia Municipal, Gisela Santos Pérez, así como los representantes ante el IEPC de MORENA-PT-PES, René Pinto Villalobos, y del PT, Santiago Palomeque Estrada, reconocieron el triunfo del abanderado de Chiapas Unidos, Gilberto Barrientos Coyotzi y pidieron a la autoridad electoral respete el voto del ciudadano.

Las cifras oficiales desmienten el intento de los funcionarios del IEPC de Mazatán de imponer al candidato de Movimiento Ciudadano, ya que las actas que tienen en posesión cada partido avalan el contundente triunfo de Gilberto Barrientos Coyotzi, dijeron.

Lamentaron que en una jornada electoral que se desarrolló prácticamente sin problemas, se haya ensuciado por funcionarios del IEPC, Fredy Victorio Pérez y Donier Pacheco Rodas, que manipularon las cifras en el PREP y después sin sustento movieron la paquetería y la sesión de Consejo hacia Tuxtla Gutiérrez, sin el protocolo correspondiente, para dar, “detrás de la puerta”, el triunfo a Pedro Cruz.

Pidieron a los funcionarios del IEPC no meter las manos de manera ilícita en ese proceso, a las autoridades del Tribunal Electoral que den legalidad a ese proceso, que las cuentas están claras y abonen a la paz y la tranquilidad de Mazatán, para evitar conflictos, pues la gente votó y debe respetarse la voluntad popular.

Por su parte, la Diputada Local Electa por el Distrito que incluye a Mazatán, Olvita Palomeque, expuso que se necesita avanzar, hay problemas que requieren atención inmediata y por cuestiones electorales están relegados ante un clima de inestabilidad política, por ello, hizo un llamado a la autoridad electoral a respetar la voluntad de Mazatán. Agencia Intermedios