Padres de la Familia Preparatoria de Huixtla Exigen Asamblea

Huixtla, Chiapas; 17 de Julio.- Derivado de las nuevas inscripciones que ya se iniciaron en la escuela preparatoria “Alberto C. Culebro” de esta ciudad, donde el Comité de Padres de Familia ha exhortado a los padres o tutores que tienen sus hijos estudiando o de nuevo ingreso, que aún no hay tarifa específica de pago de inscripción, por lo que el personal docente, a través del departamento administrativo sigue sosteniendo la tarifa de mil Pesos por los dos semestres.

Fernando Jiménez Crispín, presidente del Comité de Padres de Familia ha dicho que aún no hay tarifa específica, pero tampoco se ha llevado a cabo ninguna asamblea donde se tomen acuerdos y se establezca una cuota fija de inscripción y pago de semestre, por lo que los padres exigen realizar, lo más pronto posible, una asamblea de orientación y de acuerdos para el nuevo ciclo escolar, toda vez que muchos no han pagado, en espera de algún resultado, tanto de la Dirección como el del Comité. EL ORBE/Luis Javier Ramos