Prioritario que la Población Identifique Serpientes Para Evitar Mordeduras

Tapachula, Chiapas, 18 de julio.- Es de vital importancia que la población sepa identificar a las serpientes o culebras venenosas y no venenosas para evitar el riesgo de ser mordidos, aunque es importante resaltar que estos animales si no son molestados no atacan, informó Celso Omar Martínez Gálvez, de Blue World Aquarium Tapachula.

Dijo que con este objetivo, se llevará a cabo el sábado 21 de julio un curso-taller en las instalaciones del Parque Ecológico, dirigido a la población en general y estudiantes, donde se espera contar con la asistencia del personal de Protección Civil y de Bomberos que ha sido invitado.

Precisó que lo común es que las personas cuando ven una serpiente lo primero que hacen es tomar el machete y matarla, lo más recomendable es llamar a los especialistas para que vayan a recogerla, y si es en el campo, dejar que se vaya. Para más informes pueden ingresar a la red social de Blue World Aquarium Tapachula.

Lo recomendable es no matarlas, porque juegan un papel importante en el ecosistema para el combate de plagas, situación por la que reiteró que es necesario saber identificarlas, si son o no venenosas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González