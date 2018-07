Canícula Afecta la Siembra de Soya en el Soconusco

* Falta de Lluvias Ponen en Riesgo Cosechas.

Tapachula, Chiapas; 20 de Julio.- La sequía que impacta a la región Soconusco desde hace varias semanas ha provocado que la siembra de la soya en la zona de Tapachula y Mazatán se haya retrasado, por lo que en estos momentos se encuentra en un 50 por ciento del total que se pretende sembrar, afirmó el Presidente de Soyeros de Buenos Aires en el municipio de Mazatán, Raúl Arroyo Alvarado.

Dijo que esta situación está vinculada con la falta del pago de apoyo a la productividad de la soya que la Sagarpa tenía que haber liquidado desde el año pasado, situación que ha mantenido a la expectativa a los soyeros de la región, ya que ese recurso se necesita para elevar su productividad.

Hay preocupación por el tema, porque en caso de que las siembras no pudieran realizarse se dejarían de cosechar miles de toneladas de la oleaginosa, en perjuicio económico de los campesinos que viven de este cultivo, dijo.

En caso de llover podría evitarse el daño, pero el límite será el mes de Julio. Reconoció que la sequía o las lluvias esporádicas, representan una amenaza para el sector agrícola y ganadero, porque de prolongarse la ausencia de lluvias podría afectarse también otros cultivos.

Enfatizó que aunque el precio objetivo que tiene la soya en estos momentos es prometedor, también es el momento de exigir a las autoridades que cumplan con los apoyos establecidos el año pasado, para que puedan aminorar el impacto económico que tienen por la falta de lluvia en sus cultivos, sostuvo.

Arroyo Alvarado reiteró que la amenaza en estos momentos es más fuerte sobre la soya porque Julio será el mes límite para sembrar. No obstante, reconoció que los productores ya están acostumbrados al clima adverso en el ciclo Primavera-Verano, aunque siempre la expectativa es que haya lluvias suficientes.

Finalmente, confió en que las instituciones de Gobierno no los dejarán solos y los apoyarán con lo que ya está establecido en las reglas de operación dentro de los programas de la Sagarpa, para enfrentar esta cosecha que cuando menos en precio existe el optimismo. Agencia Intermedios