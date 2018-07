Potros Abolla la Corona del Campeón Cafetaleros

* POTROS 3-1 CAFETALEROS

Estadio Alberto Chivo Córdova; 20 de Julio.- Potros aprovechó la localía y su buen trabajo en táctica fija para tomar ventaja y sacar tres puntos en su debut en el Apertura 2018 del ASCENSO Bancomer MX. Los de la Autónoma del Estado de México abollaron la corona del Campeón, Cafetaleros de Tapachula, que estrenó técnico en la figura de Irving Rubirosa.

Para la fecha 2 Potros visitará a los Alebrijes de Oaxaca, en tanto Tapachula hará su presentación ante su afición contra Cimarrones de Sonora.

Goles: Héctor Arrigo al 11, Oliver Ortiz (autogol) al 53 y Antonio López al 76 por los Potros; Diego Gaspar al 82 para los de Tapachula.

El Partido:

El Campeón Cafetaleros se presentó y lo hizo en el Alberto “Chivo” Córdova, con renovados bríos desde el banquillo al mando de Irving Rubirosa y con elementos nuevos inició su camino en busca de su segundo título. Por su parte, Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México le dieron un voto de confianza a su proyecto, Héctor Hugo Eugui permaneció en la banca y el trabajo se vio desde los primeros minutos.

Con llegadas por los costados y la suma de sus laterales los de casa inquietaron la puerta de Luis Ojeda, fue en un saque de banda cerca de la esquina, que el servicio fue directo al punto penal, Héctor Arrigo picó a primer poste y peinó con la cabeza para mandar el balón al ángulo, haciendo el primer tanto del novel Apertura 2018 del ASCENSO Bancomer MX.

Pese al gol los de Hugo Eugui siguieron presionando en la salida para incomodar a los Cafetaleros que de no ser por trazos largos en busca de Christian Bermúdez no salían de su media cancha. Conforme pasó el tiempo, los Universitarios bajaron el ritmo y cedieron terreno manejando el marcador a su favor. Sin más oportunidades claras se fueron al descanso.

En el arranque de la segunda mitad los Potros se volvieron a ir al frente, el balón parado volvió a jugar un papel importante y en el segundo tiro de esquina del complemento, Arrigo se quitó la marca, cruzó su remate, mismo que Oliver Ortiz intentó despejar, sin embargo el balón fue a dar a sus redes.

Con dos goles de ventaja los de la Autónoma del Estado de México recularon y fueron en busca del contragolpe que finiquitara el partido. Arrigo controló un despeje y de primera sirvió a Antonio López, que desde tres cuartos de cancha le metió todo el empeine para sacar un tiro que pasó rozando el poste.

Por su parte, Cafetaleros fue al frente con más ímpetu que idea, Bermúdez intentó liderar el ataque y mandó dos diagonales a los que Mario Ortiz no pudo llegar cuando aparecía solo en los linderos del área chica.

La victoria se sentenció al minuto 76, trazo largo en busca de la zancada de Antonio López, quien en dos ocasiones punteó el esférico para vencer las carreras de defensores y guardameta y así darle un pase a la red, 3-0 en el marcador. Cafetaleros no cesó en sus intentos y tras un pase filtrado, Diego Gaspar, recortó y fusiló al cancerbero de los Potros para clavar el tanto de la honra.

Con el balón en posesión de la visita pero el peligro siendo generado por los locales se cumplieron los 90 minutos y el agregado, para en medio de una lluvia copiosa decretarse el triunfo para Potros, que se hace así de sus primeros tres puntos en el Apertura 2018. Mientras que, Cafetaleros tendrá que esperar a presentarse ante su gente en la búsqueda de unidades. Agencias