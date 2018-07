Choferes Están Cobrando 7 Pesos en el Transporte Colectivo

* Sin Autorización, Debe Intervenir Profeco.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- Muchas de las unidades del transporte colectivo urbano se encuentran en malas condiciones, tanto mecánicas como interiormente, como los asientos, situación que pone en riesgo a los usuarios, denunció Pedro Pablo Scott Ramos, presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco.

Precisó que los operadores deberían de estar uniformados y con una mejor presentación, toda vez que hay casos en los que su aspecto es deprimente, además de utilizar un vocabulario no apropiado.

El precio del pasaje que es de 6 Pesos, no ha tenido ningún incremento por parte de la Secretaría del Transporte y debe de estar a la vista de los usuarios, ya que los operadores siguen cobrando siete Pesos y el usuario que sólo paga con moneda fraccionaria los seis Pesos, le hacen reclamos.

La Secretaría del Transporte (ST) debe darles cursos sobre su comportamiento, como la forma de tratar a los usuarios y que tampoco tomen actitudes prepotentes, toda vez que deben dar una buena imagen del servicio de transporte público.

Scott Ramos indicó que para que no haya abuso en el cobro debería haber una permanente vigilancia de parte de la ST y también se hace necesaria la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que no se abuse de la población usuaria.

Pidió que se aplique sanción a los choferes que incumplan con las disposiciones de las autoridades del transporte, además hay caso de unidades que están en muy malas condiciones y deberían ser rehabilitadas. EL ORBE / Rodolfo Hernández González