COAPATAP Aumentó Tarifas de Agua en Mil 600 por Ciento: Colonos

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio.- Los representantes de al menos diez colonias de éste municipio, presentaron sus demandas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en contra del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (COAPATAP) y del Ayuntamiento que aún preside Neftalí Del Toro Guzmán.

En voz de los denunciantes, Luis Alberto Soto Vázquez, activista de la colonia Pobres Unidos, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el malestar de miles de usuarios son las tarifas del vital líquido que incrementó el Gobierno de Neftalí Del Toro, en hasta mil 600 por ciento.

Así también, por redes de distribución y drenajes en pésimas condiciones, agua contaminada, desabasto, cobros indebidos y otras irregularidades

En esta administración han tenido severos problemas de falta de agua en gran parte del surponiente de la ciudad, incluyendo a colonias como Palmeiras, Nuevo Milenio, Solidaridad 2000, Pobres Unidos y colonias aledañas, cuyos habitantes acudieron a la Profeco, señaló.

Según dijo, los equipos que el Coapatap utiliza para distribuir el agua en todo ese sector son deficientes y por ello, no se satisface la demanda.

Comentó además que los recibos les llegan oportunamente pero que en hay ocasiones en que el agua la reciben solamente una vez por semana, aunque recordó que ha habido casos en las que sólo llega un día al mes.

Asegura que son amenazados para pagar de inmediato, pero que en la facturación les incluyen impuestos, recargos y cobros indebidos, aunque no tengan agua en sus viviendas.

Ante esa penosa situación, señaló que en estos casi tres años de administración municipal, se presentaron en seis ocasiones a la alcaldía para buscar un acercamiento con Del Toro, plantearle la problemática y buscar soluciones, pero que nunca quiso atenderlos, es más, ni recibirlos.

“Él sabe que estamos exigiendo un derecho y no le estamos pidiendo que nos regalen nada o que nos hagan favores, como nos dijeron los del Jurídico del Coapatap”, indicó.

Cansados de todo eso, explicó que se vieron en la necesidad de acudir insistentemente a protestar en las instalaciones del organismo y, al no ser escuchados, las han tomado al menos en diez ocasiones durante el periodo de Neftalí Del Toro.

En una ocasión en la que se mantenían en plantón en las inmediaciones de una oficina de cobro del Coapatap, ubicada contra esquina del Teatro de la Ciudad, recordó, acudieron directivos de ese Comité con los que firmaron compromisos que tampoco se cumplieron.

Esa documentación se turnó también a los expedientes presentados en la Profeco, pero, por alguna circunstancia que debería ser investigada, tampoco esa Subdelegación en Tapachula ha procedido en defensa de esos consumidores, o no lo ha querido hacer.

El movimiento de protesta en contra de las actuales autoridades municipales por el pésimo servicio en torno al agua potable inició en “Pobres Unidos” pero que, al enterarse, los habitantes de otras colonias se han ido sumando en un frente común, incluso de otros sectores de la ciudad, como la “1º de Mayo” y la “Xochimilco”, sostuvo.

Recordó que al principio de este Ayuntamiento, pagaban al Coapatap entre 35 y 40 Pesos por recibo, pero actualmente hay a quienes les están cobrando más de 700.

“Se incrementaron las tarifas sin que estuviera dentro de la Ley de Ingresos o fuera aprobado por el Congreso del Estado”, apuntó.

Así también, que en los apercibimientos de la Profeco, los representantes del Coapatap y del propio Ayuntamiento no se presentaron, “porque no tienen ningún interés de dar soluciones”.

En las denuncias presentadas ante esa dependencia federal, exigen que en sus colonias tengan agua potable continua; que se regulen las tarifas; que las autoridades municipales se comprometan a dar mantenimiento a las redes de distribución y equipos, detalló.

De igual forma, que se reparen las fugas en las calles, incluyendo en los drenajes y alcantarillas; y que las autoridades de salud evalúen el fluido que está llegando a las viviendas como potable y presenten los resultados, “porque literalmente está visiblemente contaminada y no pedimos más que nuestros derechos”.

Calculó que en cada colonia hay al menos unos 2 mil habitantes afectados con esas irregularidades, “que nos hace pensar que pudieran haber actos de corrupción en el interior del organismo municipal”.

Por ello, señaló que están pidiendo a las autoridades federales, estatales y municipales entrantes, que lleven a cabo una profunda investigación en el interior del Coapatap y, de confirmarse, se castigue ejemplarmente a quienes resulten responsables.

De acuerdo a Soto Vázquez, el Gobierno Municipal de Neftalí Del Toro va a ser recordada por el incremento a las tarifas de agua potable en Tapachula.

Incluso, consideró que ésta es la peor administración que ha tenido Tapachula en su historia. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello