Acuerda IMSS y Ayuntamiento Dejar Deuda del Coapatap a la Administración Entrante

* Sindicato Exige Esclarecer Destino de las Cuotas al IMSS.

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Ayuntamiento que todavía preside Neftalí Del Toro Guzmán, pactaron un acuerdo para que el adeudo de las cuotas obrero patronales del Comité de Agua Potable y Alcantarillados de Tapachula (Coapatap) la pague puntualmente el próximo Gobierno Municipal.

Así lo dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, el dirigente del Sindicato de Trabajadores del Coapatap, Jacob Simón Hernández, quien recordó que antes de esas negociaciones el adeudo era de alrededor de 5,450 millones de Pesos.

Las autoridades municipales firmaron un acuerdo para pagar solamente poco más de dos millones de Pesos, indicó, dividido en tres depósitos, de los cuales ya finiquitaron dos y el último lo piensan hacer al culminar éste mes.

En el pacto, dijo, el Coapatap y el Gobierno Municipal se comprometieron a que el Ayuntamiento entrante tendrá que pagar el resto en parcialidades mensuales, durante los tres años que dure esa administración.

Por eso, dijo que es muy importante que las autoridades entrantes de los tres niveles de Gobierno lleven a cabo una profunda investigación de lo que ocurre en esas oficinas recaudadoras, “porque es casi seguro que encontrarán actos de corrupción”.

El líder de los trabajadores confirmó que el actual Gobierno Municipal decidió aumentar las tarifas a todos los usuarios, tanto el servicio domiciliario como el empresarial.

Aún cuando dijo que desconocen plenamente los montos que le están cobrando a cada usuario, están enterados que la cuota mínima, la incrementaron en un cien por ciento.

Sin embargo, dejó en claro que el Sindicato está enterado que esos cobros que se están haciendo desde el año pasado, no pasaron por la aprobación del Congreso del Estado y, por lo tanto, pudieran ser ilegales.

Se sospecha, además, de que por las noches se estén cuadrando las cuentas de ese Comité con documentos o facturas apócrifas, comentó el líder sindical.

Ante ello, indicó que, quienes lleven a cabo las auditorías, realicen verificaciones físicas de las empresas que supuestamente expiden las facturas, para comprobar que existen.

Los pagos que realizan los usuarios en el Palacio Municipal por concepto de consumo de agua, no entran a las arcas del Coapatap, afirmó.

Calculó que actualmente hay más de 50 mil contratos legales y miles de tomas clandestinas.

Abordó además el tema de la fuerza laboral, señala que son alrededor de 450 empleados, de los cuales unos 50 ingresaron en la presente administración.

Dijo que el Gobierno de Del Toro está sindicalizando a su gente de confianza en puestos claves de directivos, jefes o los que manejan los recursos o documentos, con sueldos muy altos, para que las autoridades entrantes no puedan moverlos a otras partes ni tampoco correrlos.

Tan solo en el Coapatap, comentó que hay unos 20 casos de esos, aunque pudieran ser más.

A Dónde se Fueron los Millones de Pesos.

De todas las manifestaciones que hicieron los trabajadores del Coapatap durante este trienio, una de las que más se recuerda es el paro laboral, la toma de las instalaciones y la marcha que hicieron en Marzo de este año.

La inconformidad era porque el IMSS les había notificado que tenían 60 días, a partir de esa fecha en que se expidió el documento, para que cubrieran el adeudo de 54 millones de Pesos.

La falta de esos pagos, de acuerdo a los documentos del IMSS, se refieren a las administraciones que encabezaron desde el 2008 los exalcaldes: Ezequiel Orduña Morga, Emanuel Nivón González, Heriberto Mendoza López, Samuel Chacón Morales, Venerando Díaz Martínez y, ahora, Neftalí Del Toro Guzmán.

Durante toda ésta década, les fueron descontado cada quincena las cuotas patronales para el pago de los servicios en el IMSS, pero ahora se vienen a enterar que en todos esos años no se pagó, pero tampoco se sabe a dónde fue a parar el dinero.

Según el Sindicato, del adeudo total, 24 millones de Pesos corresponden a lo que va de la presente administración municipal.

De acuerdo a los trabajadores, el Coapatap tiene otros problemas financieros, con adeudos al Infonavit, Hacienda, proveedores, entre otros.

Sus sueldos o salarios los están recibiendo en efectivo en las mismas oficinas, luego de que las cuentas del Comité fueron embargadas.

La Advertencia del IMSS.

En el oficio con el folio 079001050100, del IMSS, fechado el 12 de Febrero de éste año y firmado por el entonces delegado en Chiapas, Gibrán Alejandro de la Torre González, se hizo una amplia reseña en ocho hojas de los adeudos del Coapatap sobre las cuotas de los trabajadores.

Es un recordatorio que, mediante convenio que celebró el IMSS y el Coapatap, representado por el Presidente Municipal, desde el primero de Abril de 1996, pactaron la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social para los trabajadores al servicio de ese Comité.

En la Cláusula Séptima de ese convenio, el exdelegado les recalca que cuando el Coapatap dejara de cubrir las cuotas obrero-patronales correspondientes a un bimestre, el IMSS suspendería los servicios médicos a partir del primer día del siguiente bimestre.

Sin embargo, no aclara los motivos que hubo, entonces, para dejar de aplicar ese contrato durante una década y hasta ahora decidieron llevarlo a cabo.

Refiere que cuando se incurre en la mora, se concederá a partir de ese momento un plazo de 60 días para cubrir las deudas, los recargos moratorios y las actualizaciones correspondientes.

En caso de que el Coapatap no cubriera el adeudo en ese plazo establecido, advirtieron que se daría por terminado y los trabajadores serán dados de baja sin perjuicio de los derechos que la ley le confiere a IMSS para hacer efectivo el cobro de las cantidades adeudadas, siguiendo para tal efecto las disposiciones aplicables. Es decir, de todos modos tienen que pagar. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello