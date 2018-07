Urgente Darle Valor Agregado a la Producción Agrícola del Soconusco

Tapachula, Chiapas; 22 de Julio.- Es preocupante el deterioro que sufre cada día la Sierra Madre de Chiapas, se han deteriorado los bosques en el Estado, en Montes Azules de 650 mil hectáreas que eran la reserva, ahorita quedan menos de 350 hectáreas, afirmó Héctor de la O Santana, presidente del Club de Industriales de Chiapas.

“Hemos observado como en el 98 desapareció la población de Valdivia porque no había una retención de la humedad, todos estos sucesos volvieron nuevamente a presentarse con otro evento que fue el huracán Stan, donde hubo muchos daños a la población, a terrenos agrícolas y ganaderos y son pérdidas que difícilmente son rescatables a corto plazo”, agregó.

Como Club de Industriales buscan la manera que el productor no se convierta nada más en proveedor de materia prima, dijo, el objetivo es que su cosecha no se quede sin comercializarse, “comúnmente puede verse una gran cantidad de superficie de mango tirada, que aparentemente no tiene valor, cuando en Japón cuesta alrededor de 100 dólares un par de libras de frutas, entonces es algo que no estamos aprovechando”.

Buscan proyectos en los que se pueda aprovechar la producción, en el caso del mango extraer el jugo y se venda el puro jugo sin el hueso y de esta manera darle paso a la industrialización y buscar la forma de que cada uno de los productores tenga un lugar donde acopiar su fruta, porque el problema es la falta de comercialización, señaló.

De la O Santana manifestó que en el Club de Industriales no están solamente enfocados a las industrias tradicionales que siguen siendo todavía vigentes, “estamos yendo un poco más allá buscando la industria del conocimiento, hemos transitado por las diferentes sociedades de la agrícola a la industrial y luego la del conocimiento y luego para nosotros ya estamos entrando para el próximo año en la de la inteligencia artificial como resultado de que vivimos en una sociedad que cada vez demanda más tecnificación”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González