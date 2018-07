Imposición de Cuotas Enfrenta a Padres y Directivos de Prepa

*En Huixtla.

Huixtla, Chiapas; 23 de Julio.- Continúa el conflicto en la escuela Preparatoria “Alberto Caralampio Culebro”, entre el Comité de Padres de Familia que encabeza Fernando Jiménez Crispín y el director de la escuela, Marco Antonio Franco Alfaro, perjudicando la imagen de una prestigiada institución como es la prepa de Huixtla.

Al llevarse a cabo el pago de cuota de inscripción, el Director instruyó a su Secretaria de que los padres de familia o tutores tenían que pagar mil Pesos por los dos semestres, como cuota, sin embargo, Jiménez Crispín pidió que no se pagara tal cantidad, ya que es mucho dinero y lesiona la economía de los papás.

Es por eso que ayer al acudir a dicha escuela, abordó a muchos padres de familia y les dijo que únicamente tenían que pagar 500 Pesos, pero los padres, basados en lo que se ha llevado a cabo en la asamblea general, tuvieron que pagar los mil Pesos requeridos.

Al momento de pagar, las secretarias exigían el Boucher de pago de Bancomer, y el que no lo presentara no lo podían inscribir poniendo de pretexto que les perjudicaría en el programa de becas, por eso que los padres urgieron al Comité para que se realice lo más pronto posible una asamblea general, en la que van a tratar el cambio de directiva así como la destitución de Marco Antonio Franco Alfaro como Director. EL ORBE/Luis Javier Ramos