Ayuntamiento y SAGARPA Presionan a Tablajeros que se Oponen a los Actos de Corrupción

Tapachula, Chiapas; 24 de Julio.- La Asociación de Tablajeros de la Costa de Chiapas denunció que como se opone a sacrificar sus animales en el rastro de Tapachula por los altos costos económicos que les cobran, autoridades ya no saben qué hacer para presionarlos y la noche del lunes les detuvieron un termoking con el argumento que la documentación de transportación no estaba en regla.

El presidente de los tablajeros, Mario Moreno Sánchez, precisó que el Ministerio Público de la Fiscalía de Justicia del Estado en esta ciudad, a donde fue llevado el camión, se negó a recibir el caso porque efectivamente comprobó que toda la documentación para transportar las reses en canal, procedentes del municipio de Mapastepec, estaba en regla.

Exigió una investigación en torno a este caso en el que responsabilizó a Juan Pablo Flores Mújica, que se ostenta como empleado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y que la noche del lunes para realizar el operativo para detención del termoking presentó un Oficio de Comisión firmado por ausencia por el delegado de esa dependencia en Chiapas, Pedro Reinol Ozuna Fernández.

“De entrada se trata de usurpación de funciones, además se sabe que en el Distrito 08 Sagarpa en esta ciudad esta persona no realiza ninguna actividad laboral porque se encuentra comisionado al sindicato de trabajadores, también es lamentable que los comandantes de las Policías Municipal, Estatal y Fronteriza, sabiendo que no había ningún delito se prestaron al juego y detuvieron al operador como si se tratara de un vil delincuente, por lo que es necesario que sean investigados”, afirmó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González