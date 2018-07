Órgano de Fiscalización Determinará la Entrega- Recepción: Oscar Gurría

*Reiteró que Habrá Combate a la Corrupción.

Tapachula, Chiapas, 25 de julio.- El presidente municipal electo de Tapachula, Óscar Gurría Penagos informó que el proceso de entrega recepción en el Ayuntamiento iniciará una vez que lo determine el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, toda vez que se necesitan atender los lineamientos.

En rueda de prensa, dio a conocer que este miércoles únicamente hubo una presentación de los equipos de transición, tanto de los que entregan como de los que recibirán. Su equipo, además de él, lo integran Rosa Irene Urbina, Ernesto Navarro Sánchez, Alberto Pineda Truebs, Iván Santos Alonso y Pascual Andrés Luna Aceituno.

Por el equipo saliente: el secretario General del Ayuntamiento, Carlos Esquipulas Juárez Mejía; el secretario de Infraestructura Municipal, Jorge Peña Andrade; el contralor Interno Municipal y Enlace de la Comisión, Manuel Martín Fernández Ruiz; el secretario de Administración; René Macario Ángel Laparra y el director General del Coapatap, Mario Alfonso Ramírez Álvarez.

Dijo que esta fue la primera de muchas ruedas de prensas con las que irá dando a conocer el estado en el que recibirá la administración, así como los avances una vez que tome posesión e indicó que trabajara con un 50 por ciento de colaboradores mujeres y un 50 por ciento de hombres, se busca que sea un gobierno plural, además a partir de hoy no habrán priistas, perredistas, panistas, habrá un solo pueblo por el que se trabajará.

LA CORRUPCIÓN, UN FLAGELO A VENCER

Precisó que “por la corrupción es que estamos donde estamos, nos ha llevado a un nivel en donde ya no creemos prácticamente en nada, tenemos que recuperar la confianza de los ciudadanos, no es posible acabar con la corrupción solamente con el aparato de gobierno municipal, estatal y federa.

Gurría Penagos añadió que el presupuesto del gobierno municipal será para atender las necesidades de la población, no será para funcionarios de gobierno, “estamos trabajando también en la estructuración, sobre todo porque hemos encontrado áreas donde hay duplicidad de funciones, estamos encontrando áreas que no tienen razón de existir”.

También el combate a la corrupción se aplicará en Tapachula porque la población necesita que se resuelvan problemas, pero sobre todo que de manera conjunta se vayan atendiendo las necesidades, “queremos un Tapachula limpio y la inseguridad es el problema número uno que vivimos; me he reunido con autoridades civiles y militares, toda vez que la población vive muy preocupada, no puede dormir con tranquilidad porque en sus actividades diarias se ven afectados”.

Respecto a que si se van a bajar los sueldos, indicó que si, que solo se está a la espera que lo aprueben las Cámaras legislativas, en Tapachula nadie sabe los sueldos que ganan actualmente los funcionarios municipales, una cosa es lo que dicen y la realidad es otra, “estoy sorprendido con todo lo que ganan, eso sueldos se bajarán a unos, pero también hay que tomar en cuenta que hay gente que gana entre mil a mil 500 pesos al mes, entonces a ellos sí hay que subirles, si se le baja a los de arriba, forzosamente tendría que subírsele a los de abajo”.

SE ACABARÁ CON PREBENDAS PARA FUNCIONARIOS

Anunció que se eliminará esa vieja costumbre que se destina policías municipales para que cuiden la casa de los funcionarios, cuidando vehículos, cuidando negocios, los que llevan a los niños del funcionario a la escuela, se acabarán todas esas prebendas que han tenido los funcionarios de tener choferes, vehículo, teléfono, que les lleven a sus chamaquitos a la escuela, este dinero es para los ciudadanos, no es para los funcionarios.

El presidente municipal electo dijo que los policías serán capacitados, contarán con las herramientas para que puedan realizar su trabajo, primero tendrán que sentirse bien, que se sientan seguros con sus prestaciones para que ellos también puedan brindar seguridad a la población.

Actualmente hay un promedio de 450 policías, la mitad en cada turno de 24 horas y de esos muchos están comisionados, “necesitamos que estén bien pagados, que tengan seguro de vida, que estén en mejores condiciones, he platicado con varios agentes y también a ellos los tienen amenazados”.

“En Tapachula vivimos aproximadamente 60 mil ciudadanos, pero en el Censo del 2010 del INEGI dice que somos un poco más de 200 mil y en función de eso es que se calcula todo el presupuesto para diferentes rubros, entonces vamos a hacer la gestión porque el Censo no lo podemos actualizar, pero sí se necesita ser más objetivos”, añadió.

LA POBLACIÓN NO DEBE DEPEDNER DEL AGUA DE LA CFE

En el caso del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), dijo que tiene datos de las cosas que no están bien, sobre todo porque hay mucha corrupción y eso es lo primero que va a combatir, empezando porque el que sea el director tiene que ser una persona que se comprometa y que no traiga una estela de corrupción, se necesitará de un hombre honesto que esté rodeado con gente con capacidad.

Otra de las situaciones es que los tapachultecos no pueden depender del agua que la Comisión federal de Electricidad le proporciona a Coapatap, se tiene que resolver esa problemática para contar con agua todos los días y de buena calidad.

Añadió que la zona alta de Tapachula también tendrá atención, sobre todo con la atención de la salud, educación y caminos, además de que está programado poner en marcha programas de reforestación. EL ORBE / Rodolfo Hernández González