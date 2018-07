Sobreproducción Desplomó los Precios del Rambután

Tapachula, Chiapas, 25 de julio.- Afortunadamente Guatemala continúa siendo un importante mercado donde se comercializa un promedio de 150 toneladas diarias de rambután, informó al presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, Alfredo López García.

Dijo que como resultado de la canícula se maduró toda la fruta al mismo tiempo, lo que originó que el kilogramo para el mercado nacional esté en 10 pesos, mientras que el de exportación en 15 pesos, y los costos de producción andan entre 6 y 7 pesos.

Lamentó que el gobierno no los apoya en la comercialización y los productores de rambután necesitan acompañamiento para continuar abarcando más mercado, no requieren de bolsitas de urea.

Señaló que en Guatemala comercializan un promedio de 1800 toneladas durante la temporada y ese mercado los sigue haciendo fuertes. Actualmente tienen un comprador del vecino país que afortunadamente les beneficia porque ha desplazado a los coyotes que llegan a ofrecerles 6 por kilogramo.

López García indicó que las autoridades lo único en lo que les han apoyado es en la seguridad para que no haya robo de la fruta, pero necesitan mayor atención para que se atienda la comercialización, por lo que esperan que en futuras fechas se les voltee a ver, sobre todo porque son generadores de fuentes de empleos de manera directa e indirecta. EL ORBE / Rodolfo Hernández González