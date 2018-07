Sin Aumentar los Precios de Verduras Tras Afectaciones por Canícula

Tapachula, Chiapas; 26 de Julio.- A pesar de las afectaciones que han causado las altas temperaturas por la canícula en los cultivos, aunado a los contantes aumentos del costo de los combustibles, introductores de frutas y verduras mantiene estables los precios de los productos en apoyo de la economía de las familias de la región.

El propietario del negocio “Tomateros de la Costa” ubicado en pasillos externos del mercado “San Juan”, Pedro Enrique López, afirmó que aún cuando en el centro del Estado el costo del kilogramo de tomate se ha incrementado a 19 Pesos, en la región los introductores de verduras mantienen los costos para no afectar más la economía de las familias.

En Tapachula el precio del tomate se comercializa en los mercados públicos en 13 Pesos el kilogramo, aún cuando a ellos les subieron el costo de la reja de producto de 113 a 220 Pesos, ya que los productores han tenido que aguantar los incrementos para que sus ventas no se vean afectadas, dijo.

A pesar de que las ganancias no son las mismas, los comerciantes de frutas y verduras de los mercados comercializan sus producto casi al costo, ya que están conscientes de la situación económica que se vive en la región, con la falta de empleos y los constantes aumentos de productos de la canasta básica a causa de los incrementos de los combustibles, señaló.

Actualmente los precios se mantienen estables; tal es el caso del kilogramo de tomate que oscila entre los 13 y 15 Pesos, la cebolla en 10 Pesos, y los chiles jalapeños en 15 Pesos, ya que la mayoría de los productos son traídos del municipio de Comitán y de la Costa, de ahí que los costos no se ven tan afectados por las afectaciones por la canícula. Agencia Intermedios